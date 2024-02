Nata nel 1967, la storica falegnameria continua nella conduzione familiare: "L'artigianato sposa la tecnologia"

Continuano le visite del sindaco Roberto Cavallucci nelle aziende del Meldolese. Il primo cittadino ha fatto tappa alla Falegnameria Far, nata nel 1967 in Via Leonardo da Vinci 4 a Meldola per volontà del fondatore Fabbri Quinto, nativo di San Colombano, che ha lasciato le redini ai due figli Fabrizio e Massimo. "La Far è un’azienda che unisce all’esperienza nella lavorazione del legno, la progettazione e l’installazione di arredamento e serramenti, offrendo soluzioni personalizzate con prodotti di qualità e assistenza specializzata", ha esordito il primo cittadino.

"Abbiamo trovato un’ambiente famigliare dove si è stati capaci di coniugare, per meglio rispondere alle esigenze di mercato, la conoscenza artigiana con la continua innovazione tecnologica - continua Cavallucci -. Un sentito ringraziamento alla Far per l’accoglienza che ci è stata riservata ed a Giovanni Montevecchi, responsabile di Cna Area Colline Forlivesi, che ci ha aiutati a conoscere meglio una storica realtà imprenditoriale della nostra città".