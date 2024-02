I commercialisti incontrano gli studenti del Matteucci per avvicinare i giovani alla professione

Settimana di incontri tra professionisti e studenti, quella che si è appena chiusa. Nelle giornate del 15 e 17 febbraio, le porte dell'istituto superiore si sono aperte per accogliere le principali organizzazioni provinciali dei commercialisti, l'Ordine e l'Unione Giovani. Ciascun incontro ha coinvolto sei classe quinte, degli indirizzi Afm (amministrazione, finanza e marketing) e turismo. Durante la prima delle due mattinate, sono intervenuti il dottor Oscare Santi, vicepresidente dell'Odcec Forlì, e la dottoressa Debora Bonavita, presidente della fondazione Odcec. Per i giovani, il dottor Manuel Titi, la dottoressa Michela Rustignoli e la dottoressa Riccarda Ricci.

"Spesso si pensa che il commercialista si occupi solo di adempimenti obbligatori, quali contabilità e dichiarazioni, ma le attività e le opportunità che offre la professione sono numerose - afferma Ricci -. È questo che cerchiamo di trasmettere ai giovani studenti per offrirgli una maggiore consapevolezza e supportarli nelle scelte future".

L'importanza del dialogo con gli studenti viene ribadito da Titi: "Gli incontri di orientamento con gli studenti delle classi quinte di Cesena e Forlì possono costituire un utile momento di riflessione e confronto in merito alla importante scelta inerente la continuazione degli studi. Come giovani dottori commercialisti, raccontando il nostro percorso formativo, cerchiamo di avvicinare la professione, facendola conoscere al meglio agli studenti, per una scelta consapevole".

Nel secondo incontro, poi, lezione sulla sostenibilità aziendale e come raggiungerla. Ad intervenire, il presidente dell'Unione Giovani, Francesco Mondardini, il segretario Enrico Cangini e Stefano Ravaioli, consulente finanziario. Gli incontri al Matteucci proseguiranno con altre due giornate, incentrate sul tema dell'educazione fiscale e previdenziale.