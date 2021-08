"Su catasto e tassazione immobiliare da ridurre vigileremo". Così il presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli, che aggiunge: "Come ha affermato il nostro presidente nazionale Giorgio Spaziani Testa vedremo in concreto in cosa consisterà l’aggiornamento degli archivi catastali, annunciato dal Ministero dell’Economia".

"Quello che è certo, ed è bene ricordarlo, è che il Parlamento poco più di un mese fa ha escluso che nell’ambito della prossima riforma fiscale ci sia anche la riforma del catasto. In realtà la vera urgenza è un’altra: quella di ridurre la tassazione patrimoniale sugli immobili che attraverso l’Imu sta erodendo il valore di tanti immobili, impoverendo numerosi cittadini e molte famiglie - conclude -. Tutto ciò avviene spesso con riguardo a proprietà che non hanno più mercato né per la compravendita né per l’affitto e che quindi non hanno di fatto alcun valore".