"Superbonus 110%, un’opportunità per la ripresa": Confartigianato organizza un approfondimento

Lunedì a partire dalle ore 17, attraverso la piattaforma Meet, Confartigianato di Forlì organizza un seminario sul Superbonus 110%. A gestire l’incontro il responsabile sindacale dell’Associazione Alberto Camporesi, assieme al responsabile del settore fiscale Francesco Bandini. I due consulenti chiariranno in dettaglio tutti gli aspetti della materia: dalla tipologia di interventi ricadenti nel bonus, al come ottenerlo. Un approfondimento che raccoglie un’esigenza reale, i dati dell’Ufficio Studi della Confederazione evidenziano come nel terzo trimestre del 2020 la quota di consumatori che indicano certa o probabile una ristrutturazione della propria abitazione abbia raggiunto il 18,2%.

Spiega il segretario Marco Valenti: "La crescita della propensione alla ristrutturazione delle famiglie italiane è sostenuta dal nuovo superbonus del 110%, introdotto a maggio con il Decreto ‘Rilancio’, un importante volano della domanda delle famiglie, in una difficile fase congiunturale per il settore dell’edilizia. Secondo le nostre analisi il bonus del 110% mobiliterà risorse per 14 miliardi di euro fino al 2026, con una media annua (2021-2026) di 2,3 miliardi di euro.”

In generale gli interventi finanziati con incentivi fiscali interessa un’ampia platea di imprese: nella filiera della casa operano 987 mila imprese con 2 milioni 194 mila addetti, di cui l’88% in micro e piccole imprese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua Valenti: "L’edilizia mostra vivacità, eppure, malgrado il recupero in corso, la crisi Covid-19 ha lasciato un segno pesante sui conti economici delle imprese: nei primi 8 mesi del 2020 il comparto costruzioni ha perso il -14,3% della produzione, per questo dobbiamo offrire massimo sostegno alle imprese in questa delicata fase". L'approfondimento riguarderà anche le difficoltà applicative a fronte di una elevata complessità normativa: l’intervento è disciplinato da due interventi legislativi – L. 77/2020, L. 126/2020 – tre decreti ministeriali, oltre a quattro atti dell’Agenzia delle entrate. Per iscrizioni al seminario inviare una email all'indirizzo superbonus110@confartigianato.fo.it