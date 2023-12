Supermercati, negozi, magazzini e mense in sciopero: "Vogliamo il rinnovo dei contratti di lavoro"

Il mondo del commercio, turismo e servizi in sciopero per un intero turno di lavoro per chiedere a gran voce il rinnovo dei Contratti Nazionali scaduti. Hanno incrociato le braccia i settori Terziario, Distribuzione e Servizi, della Distribuzione Moderna Organizzata, della Distribuzione Cooperativa, e del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei pubblici esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale, delle Agenzie di Viaggio e delle Aziende Termali.

Proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, la mobilitazione ha visto, spiegano i sindacati, "grandissima adesione nei punti di vendita Arca, con negozi chiusi dalle 13 fino a chiusura". Ma "grande adesione" viene segnalata anche "nei magazzini di Cia Conad Forli oltre 80%, così come il magazzino Coop di Forlì adesione oltre 80%. Ottima adesione anche nei punti di vendita di Coop Alleanza nei punti di vendita Conad Zv". "Grande adesione" anche nelle mense di Camst in tutta la provincia, mentre "ottima adesione" anche in Unieuro e Scarpe e Scarpe; magazzino Repa a Cesena "con un'adesione che supera oltre l’80%".

La mobilitazione - informano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - non si esaurisce con questa giornata di sciopero e cortei: vogliamo risposte dalle parti datoriali e vogliamo il rinnovo dei contratti, basta rallentamenti; 5 milioni di dipendenti dei settori del commercio, turismo e servizi stanno attendendo il rinnovo del contratto in media da 3 anni. E’ inaccettabile. Mentre aumentano i fatturati per i settori terziario e turismo i salari non crescono e le persone restano intrappolate nel lavoro povero. Chiediamo alle parti datoriali di superare questa situazione di stallo e di riprendere la trattativa per il rinnovo dei contratti nazionali".

"I diritti dei lavoratori e delle lavoratrici non possono più aspettare lo hanno ribadito dal corteo di Milano migliaia di persone che tutti i giorni si recano al lavoro, nonostante i contratti scaduti, in una situazione di difficoltà economiche e precarietà che toglie dignità alle famiglie", concludono. Alla manifestazione interregionale hanno partecipato anche Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil del territorio Forlì-Cesena con lavoratori e delegati.