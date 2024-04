Il supermercato di via Balzella ad un gruppo cinese, "ci sarà un taglio del personale": scatta lo sciopero

Sono pronti a manifestare i dipendenti del supermercato Crai di via Balzella, ceduto al marchio cinese Mood Maison, azienda che a Cesena gestisce il Mercatone. L'annuncio del presidio, programmato per martedì mattina alle 12.30, arrivata dopo la fumata nera del tavolo di trattativa tra sindacati, Amaco Crai e Mood Maison. Mirela Koroveshi (Filcmas Cgil), Matteo Fabbri (Fisascat Cisl) e Anna Lisa Pantera (Uiltucs Uil) comunicano che "l’azienda subentrante ha dichiarato un esubero di quasi il 50% del personale".

"Siamo indignati, i nostri timori si sono rivelati veri - proseguono i sindacalisti -. Da subito questo passaggio presupponeva la perdita di professionalità dei dipendenti impegnati e lunedì, dopo vari incontri e insistenze di chiarezza da parte nostra, il sipario è calato ed è stato dichiarato la disponibilità ad assumere 12-14 lavoratrici e lavoratori a fronte dei 21 coinvolti. E’ inaccettabile che ancora una volta siano i lavoratori e le lavoratrici a perderci, e non lo permetteremmo! Metteremmo in campo tutte le nostre risorse chiedendo supporto tutte le istituzioni e i nostri legali affinché tutti si prendano le loro responsabilità. Per questo dichiariamo".

E' stato così proclamato una giornata di sciopero per l'intero turno di lavoro. "All’interno del punto vendita ci sono lavoratrici e lavoratori con anzianità anche di 30 e 38 anni, con un età che varia dai 50 ai 62 anni, con limitazioni dovuti anche al lavoro usurante e carichi familiari importanti, alcuni monoreddito che hanno lavorato una vita presso il supermercato e che sicuramente non si meritano questo trattamento - concludono i sindacalisti -. Abbiamo timore che questo possa essere il primo di tante altre attività commerciali che chiude anche a che causa apertura selvaggia fatta negli ultimi anni a Forlì".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Anche dal Comitato NoMegastore ha espresso "la massima vicinanza" ai dipendenti, dicendosi "dispiaciuti di apprendere quanto la massiccia e strabordante presenza di attività commerciali del medesimo settore tutte a ridosso di via Bertini, che ha visto nel volgere di pochi anni l’insediamento di altri tre importanti punti vendi di altrettante sigle della grande distribuzione, stiano iniziando a palesare la propria dannosità in primis proprio nei confronti dei lavoratori stessi". Concludono dal comitato: "La dequalificazione e l'inevitabile riduzione dei dipendenti è qualcosa per il quale dovremmo tutti mobilitarci e far sentire la nostra voce. Noi non ci arrendiamo e martedì saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, per manifestare la nostra solidarietà".