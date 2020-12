Sviluppo e gestione dei prodotti, Unieuro ufficializza un nuovo manager: è Maurizio Garbin

Un nuovo manager per Unieuro, l'azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici. Si tratta di Maurizio Garbin, che ricoprirà il ruolo di "private label manager", un ruolo dedicato allo sviluppo e alla gestione dei prodotti a marca privata ed esclusiva, che ad oggi è rappresentato principalmente dal brand proprietario Electroline. Garbin ne seguirà l’intero processo, che parte dalla ridefinizione della strategia di marca e value proposition e dall’interpretazione dei bisogni dei clienti, per poi passare allo sviluppo del prodotto in collaborazione con i category manager e giungere al posizionamento a scaffale.

La posizione riporterà direttamente a Gabriele Gennai, "chief commercial officer". "Dopo la riorganizzazione del Category Management e degli Acquisti, sono molto felice di dare il benvenuto a un manager di grande esperienza in un ambito sempre più cruciale per ogni tipologia di retailer: la marca privata - esordisce Gennai -. Nel settore dell’elettronica e degli elettrodomestici, in particolare in Unieuro, lo spazio di crescita e sviluppo dei brand proprietari è strategico come ulteriore leva di differenziazione e fidelizzazione e Maurizio saprà far leva sulle competenze maturate in una carriera ampia e articolata, coronata dal successo universalmente riconosciuto del marchio VG il Viaggiator Goloso".

Il curriculum

Laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano nel 1989, Garbin ha avviato la propria carriera nel 1990 presso Hewlett Packard in qualità di "responsabile della consulenza e della formazione manageriale" per poi passare nel 1996 a Unes, azienda della grande distribuzione organizzata del gruppo Finiper, dove ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità in funzioni differenti per diventare, nel maggio 2012, "responsabile marca privata", gestendo con successo lo sviluppo dei marchi "U! Confronta e Risparmia" e " VG il Viaggiator Goloso”.