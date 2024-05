Tecniche di realtà aumentata e intelligenza artificiale a supporto delle arti contemporanee, un corso della Cna

La tecnologia ha fatto negli ultimi anno passi da gigante portando nelle nostre vite cambiamenti significativi. Non ultimo l’avvento dell’intelligenza artificiale e non solo si presenta come una nuova sfida per tutti quelli che lavorano con l’immagine, l’arte e lo spettacolo dal vivo. Per formare i nuovi professionisti del settore, capaci di interagire con queste nuove tecnologie, oppure per dare una spinta nuova a chi già lavora nel campo delle arti, del video e dello spettacolo dal vivo, Cna Formazione assieme a Vertov Project, che da tempo si occupa di linguaggi contemporanei e digitali con Ibrida Festival, hanno ideato e organizzato un corso unico nel suo genere. Tecniche di Augmented Reality e Artificial intelligence per la performance art.

“ Un corso rivolto a tutte quelle persone che lavorano nel campo delle immagini e nel campo artistico, anche nello spettacolo dal vivo e che vogliono iniziare a sperimentare con i nuovi linguaggi”, spiegano Francesca Leoni e Davide Mastrangelo della Vertov Project. A fine corso i lavori dei corsisti verranno infatti selezionati per Ibrida festival, dando cosi la possibilità a chi ha partecipato di confrontarsi anche con il pubblico.

Tra gli argomenti che verranno affrontati: linguaggio e storia, le nuove tecnologie e AI nella performance e nell’arte, ideazione e sviluppo progetto, metodi di creazione e strumenti di progettazione Tecniche digitali per produzione intermediale Realtà aumentata e intelligenza artificiale applicata alla performance. Il corso di 90 ore, delle quali 20 di Project work, si svolgerà a Forlì, è completamente gratuito perché finanzanziato . Vertov Project è partner attuatore del progetto di Cna Formazione Emilia Romagna.

Per informazioni Gloria Campanini, email: g.campanini@cnafoer.it Telefono: 3371083305