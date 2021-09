Tecnologie IT, azienda forlivese torna a insegnare Cybersecurity all'università

La Cyber Academy mira a far crescere professionalmente i partecipanti in uno dei settori chiave del presente e del futuro. Dal punto di vista tecnologico può contare sul supporto delle soluzioni Cisco

VEM sistemi e Cisco rinnovano la collaborazione con la Cyber Academy dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che proseguirà anche per l’anno accademico 2021/2022 con nuovi corsi verticali dedicati alla sicurezza informatica, organizzati in una nuova sede presso il Data Center Innovation Hub di Modena. La collaborazione è stata inaugurata nel 2019 tra l’allora Amministratore Delegato di Cisco Italia Agostino Santoni e il Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Angelo Andrisano con un protocollo d’intesa volto alla collaborazione tra le due realtà per attività di formazione, studio, ricerca, in particolare nel settore della cybersecurity.

La Cyber Academy mira a far crescere professionalmente i partecipanti in uno dei settori chiave del presente e del futuro. Dal punto di vista tecnologico può contare sul supporto delle soluzioni Cisco rappresentative non solo delle più recenti soluzioni disponibili a livello di sicurezza informatica ma anche di quelle che i partecipanti potranno trovare in azienda. La stretta collaborazione con Cisco e VEM sistemi di Forlì, attraverso le competenze di Certego la società del gruppo VEM specializzata in servizi di sicurezza IT consente inoltre alla Cyber Academy di contare su di loro anche per il corpo docente.

La trasformazione digitale, i trend di Industry 4.0 e l’Internet of Things hanno reso indispensabile formare persone pronte a cogliere la sfida di difendere aziende, organizzazioni e l’intera società dagli attacchi informatici e questo ormai non riguarda più solo le aziende IT ma tutto il tessuto industriale, manifatturiero in primis, che per evitare fermi operativi, furti di dati, attacchi ransomware, ha una ingente necessità di persone specializzate che abbiano competenze teoriche e pratiche in ambito cybersecurity e che possano entrare rapidamente in azienda. Il problema dello Cyber Security Skill Shortage è ben noto: le stime parlano di circa 2 milioni di professionisti della cyber security necessari in tale settore.

Per l’anno accademico 2021/2022 l’offerta dell’Academy prevede un nuovo bando a settembre dedicato al corso "Penetration tester": è il corso per chi intende specializzarsi nel test dei sistemi andando oltre l’uso di software noti. "L’offerta formativa è aperta a persone che hanno basi di informatica o anche per chi non ha mai studiato in modo formale temi relativi alla sicurezza informatica. Al termine dei corsi, il tasso di occupazione dei partecipanti è del 100% per tutti gli studenti in ambito sicurezza informatica, indice che dalle aziende il tipo di formazione erogato è molto apprezzato.” Spiega Mirco Marchetti Direttore della Cyber Academy, che prosegue “I corsi hanno numerosità piccola per mantenere un elevato livello di tutorato personalizzato, caratteristica fondamentale del nostro approccio formativo, che non è possibile ottenere con classi numerose.”

“Sviluppare competenze di cybersecurity è importante e urgente: è una necessità che emerge dalle conversazioni con i nostri clienti, dal confronto con le istituzioni e anche dalla cronaca, che ci racconta una criminalità informatica sempre più sofisticata, in grado di produrre enormi danni alle persone, alle aziende, alle infrastrutture” afferma Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato di Cisco Italia. “Collaborare con progetti come la Cyber Academy fa parte del nostro impegno per sostenere il Paese nel suo percorso di rilancio e per valorizzare i nostri talenti migliori nei settori chiave per il futuro”.

“Siamo molto lieti di continuare a sostenere il processo di sviluppo tecnologico dell’ateneo, è un investimento importante sulla formazione di professionisti e figure delle quali tutte le tipologie di aziende necessitano. Oggi infatti non dobbiamo più chiederci se subiremo un attacco informatico ma quando. I partecipanti ai corsi della Cyber Academy sviluppano competenze, metodologie e strumenti idonei per progettare, realizzare e testare sistemi informatici sicuri che le aziende chiedono per affrontare le sfide della digital transformation e il mutevole panorama delle cyber minacce di oggi.” Conclude Stefano Bossi, Amministratore Delegato di VEM sistemi.