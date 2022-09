"Tempesta perfetta sul mercato degli immobili. Sarà un autunno di grosse difficoltà"

Si è svolto martedì scorso al Grand Hotel di Forlì il Congresso provinciale dell'Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari di Forlì e del comprensorio forlivese. Durante i lavori sono stati nominati i delegati al Congresso nazionale di Ferrara (in programma dal 18 al 20 novembre), esaminati gli andamenti del mercato immobiliare della provincia di Forlì-e del comprensorio forlivese, ed analizzate le normative riferite al mercato della vendita e locazione degli immobili, gli esiti post Covid nel settore, le asseverazioni contratti di locazione, articolo 7, le novità in materia di agevolazioni fiscali, i nuovi contributi previsti a livello comunale e regionale e Bonus edilizia.

Sono interverrnuti nel dibattito il presidente dell’Asppi Nazionale Alfredo Zagatti, il presidente dell’Asppi Regionale Francesco Lamandini, il presidente dell’Asppi di Forlì Massimo Cortini e l'avvocato Pierluigi Ranieri. Secondo l’associazione, rappresentata da Cortini, "l’imminente autunno vedrà momenti di grosse difficoltà. Persiste infatti il caos normativo che sta bloccando la cessione dei crediti relativi alle ristrutturazioni lasciando imprese e committenti nella più totale incertezza".

Inoltre, ha aggiunto, "gli incrementi del costo dell’energia che si stanno rovesciando in maniera rovinosa sulle imprese con effetti devastanti e se non contenuti costringeranno le famiglie chiamate a sostenere un costo per energia e riscaldamento molto superiore a quello sostenibile". Cortini ha evidenziato come "il tasso di inflazione (e conseguenti tassi di interessi) sia in crescita esponenziale con ricadute potenzialmente insostenibili su rate di mutui e sui canoni di locazione". Infine "c'è carenza di immobili da affittare, con canoni di locazioni in forte crescita per l’espansione della richiesta di studenti e la difficoltà di accesso ai mutui per l’acquisto".