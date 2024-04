Con Flamigni la Pasqua raddoppia, apre il temporary outlet con colombe per tutti i gusti: "Sconti anche del 50%"

Con Flamigni la Pasqua raddoppia. Da oggi, giovedì, riapre infatti il “Temporary outlet” di via Gandhi 32, nella zona industriale di San Martino in Strada, presso lo stabilimento dell'azienda dolciaria, dove si potranno trovare le varietà artigianali di altissima qualità a prezzo scontato. Fino ad esaurimento scorte sarà possibile acquistare una vasta gamma di prodotti come colombe, uova pasquali e oggettistica da regalo abbinata alle specialità firmate Flamigni.

L'"outlet dei golosi" sarà aperto per un periodo limitato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre il sabato dalle 9 alle 13. “Ci saranno colombe per tutti i gusti - assicura Camillo Serena, direttore commerciale e marketing di Flamigni -. A disposizione ci saranno quelle farcite, ma anche quelle della linea “spiritosa”, con confezione in latta, come la "Margarita", la “Rossini” e la "Bellini", oltre a quelle prodotte con il limoncello "Pallini”".

La formula del punto vendita è quella vista in occasione del periodo post natalizio: “Abbiamo avuto tre settimane con alta affluenza, con una media di oltre 200 clienti al giorno”, spiega Serena. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo: “Ci saranno sconti anche del 50%”, garantisce il direttore commerciale e marketing di Flamigni. Per il periodo pasquale il colosso dolciario made in Forlì ha prodotto circa 500mila colombe, richieste anche da Francia, Germania, Inghilterra e Spagna.