"Time" incorona anche un'azienda forlivese tra quella più sostenibili al mondo

Electrolux Group è stata inserita tra le migliori 100 aziende nella prima edizione del ‘World’s Most Sustainable Companies 2024’, la classifica delle organizzazioni più sostenibili al mondo stilata dal magazine americano TIME.

Electrolux è collocata al 89esimo posto tra le 5.000 aziende monitorate grazie all’impegno in diversi programmi climatici tra i più riconosciuti, come quello promosso da Science Based Targets initiative (SBTi) che si pone l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l’Accordo di Parigi sul clima. Inoltre, Electrolux, come le altre aziende presenti nelle prime posizioni della classifica, ha ottenuto un alto punteggio da parte di CDP (Carbon Disclosure Project) e ha già da tempo inserito la sostenibilità all’interno dei propri modelli di business.

"Questo riconoscimento significa molto per noi. Continuiamo a impegnarci per ridurre la nostra impronta di carbonio sulla base di dati scientifici, oltre che lavorare per migliorare la società in cui operiamo", afferma Elena Breda, Chief Technology e Sustainability Officer di Electrolux Group.

Nel complesso sono state analizzate 5.000 aziende leader a livello mondiale, appartenenti a diversi settori. La classifica si pone l’obiettivo di promuovere la responsabilità e il contributo delle aziende a favore di un mondo più sostenibile. La valutazione è basata su criteri di sostenibilità ambientale, come gli obiettivi di emissione e l'efficienza energetica, ma anche su criteri di sostenibilità sociale, come approccio alle diversità e alla sicurezza sul lavoro.