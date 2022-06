"Top of the Pid", il contest: un premio per progetti innovativi di transizione digitale

Partita l’edizione 2022 del Premio "Top of the Pid", che individua e valorizza iniziative e progetti innovativi di transizione digitale delle micro, piccole e medie Imprese. Il premio, alla quarta edizione, è indetto annualmente dalla rete nazionale dei Punti Impresa Digitale e seleziona progetti di imprese, singole o associate, che hanno realizzato, o stanno realizzando progetti di innovazione che possono aiutare le imprese nella ripartenza economica o che ha saputo innovare i prodotti o i modelli di business grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

In particolare, sono premiate le iniziative e i progetti delle singole imprese o di gruppi di imprese, individuando le “buone pratiche” anche nell’ottica della trasferibilità ad altri contesti, con riferimento a uno degli ambiti individuati dai Pid camerali, quali: sostenibilità, sociale,manifattura intelligente e avanzata, servizi e commercio, turismo e nuovi modelli di business 4.0. Nell’ambito della sostenibilità, i progetti devono riguardare soluzioni per favorire, attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, la transizione verso modelli produttivi più sostenibili sotto l’aspetto dell’impatto ambientale ed ecologico.

Per il sociale, sono tenute in considerazione le soluzioni che, attraverso le tecnologie digitali, contribuiscono all’inclusività e al miglioramento della vita dei cittadini o dei lavoratori (esempio soluzioni per il miglioramento della salute, riqualificazione/aggiornamento dei lavoratori e parità di genere). Per l’ambito della manifattura intelligente e avanzata, sono premiate soluzioni innovative che facciano uso di tecnologie 4.0 e per i servizi e commercio le soluzioni digitali innovative. Nell’ambito del turismo, i progetti devono riguardare soluzioni tecnologiche per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la ripartenza economica delle mete, delle attrazioni e delle esperienze turistiche presenti sui territori interessati.

Per quanto riguarda i nuovi modelli di business 4.0, sono valorizzate le attività e/o i processi produttivi e/o i modelli organizzativi innovativi o di ri-progettazione (attraverso l’utilizzo del digitale e delle tecnologie 4.0) di attività, processi produttivi o modelli organizzativi tradizionali. Le imprese che intendono partecipare devono inviare, entro le ore 23.59 del 1 luglio, la richiesta firmata digitalmente, all’indirizzo email: premiopid@unioncamere.it. La domanda di candidatura è disponibile online nella sezione “Premio Top of the Pid” del portale dei Pid www.puntoimpresadigitale.camcom.it , oppure nella pagina dedicata al premio del sito della Camera di commercio della Romagna, www.romagna.camcom.it.