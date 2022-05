Torna la voglia di vacanze, 4 forlivesi su 10 hanno prenotato. Gli altri aspettano i last minute

Solo 4 forlivesi su 10 hanno già prenotato per le vacanze. La maggior parte resterà in Italia con una spesa media prevista fino a 1.080 euro per soggiorni di almeno una settimana. La voglia di vacanza vince su tutto: la voglia “al viaggio” torna allo stesso livello pre-pandemia e la stragrande maggioranza dei forlivesi, in età compresa tra i 18 e i 74, sono intenzionati a partire nel periodo estivo, anche se in uno scenario caratterizzato da una certa “volatilità”. Infatti, secondo l'osservatorio di Confcommercio, di questa parte solo 4 forlivesi su 10 hanno già prenotato un viaggio, mentre per i restanti rimane per ora solo l’intenzione che probabilmente si tradurrà in prenotazione tardiva, se non addirittura “last minute”. Da un lato, quindi, si assiste ad un vero e proprio nuovo stile di vacanza all’insegna della libertà di scelta e di cambiare idea, dall’altro, si avverte un segnale di forte cautela da parte della domanda, anche perché la maggioranza dei forlivesi si dichiarano preoccupati per le conseguenze dell’inflazione e del caro energia. L’unica cosa certa è il danno per la programmazione dell’attività degli operatori: questi i principali risultati che emergono da una rilevazione di fine aprile nel nostro comprensorio.

"In cima alla classifica delle preferenze di vacanza – afferma Alberto Zattini Direttore di Confcommercio - c’è, come da tradizione, il mare, seguito dalla montagna e dall’esperienza culturale, in città e luoghi d’arte che includono i piccoli borghi. In aumento anche il “raggio degli spostamenti”, che di norma è indice di una maggiore propensione alla spesa: la stragrande maggioranza dei forlivesi sceglierà mete nazionali, nella maggior parte dei casi al di fuori della propria regione, mentre inizia a farsi interessante il numero dei forlivesi che ha in programma un viaggio all’estero che, per più di due terzi, sarà in Europa. Per la vacanza principale, quella di 7 giorni o più a destinazione, i forlivesi spenderanno in media 1.080 euro, che si riducono a poco più di 600 euro per i break di durata inferiore, da 3 a 7 giorni".

Torna anche una logica “non COVID” nella scelta delle strutture ricettive dove trascorrere le ferie, a dimostrazione del fatto che i forlivesi sembrano essersi finalmente gettati alle spalle i timori per la pandemia. Come ad aprile di un anno fa, per la vacanza estiva principale, un terzo del popolo dei vacanzieri dovrebbe optare per l’affitto di una casa, mentre almeno un terzo dovrebbe scegliere un albergo. Non ancora superato totalmente quindi il timore di trascorre molto tempo in un contesto frequentato da altre persone che non si conoscono – peraltro infondato vista l’efficacia dei protocolli di sicurezza sanitaria delle strutture – si riaffaccia l’attenzione per la comodità e il servizio, che in una struttura turistico ricettiva è di norma al centro dell’offerta.