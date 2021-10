Tornano gli aperitivi di Cna: riparte in presenza "Professione Professionista"

Dopo una lunga pausa, causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, finalmente Cna Professioni Forlì-Cesena, in collaborazione con Cna Giovani Imprenditori e il Demodé, organizza in presenza l’atteso aperitivo informale di “Professione Professionista: fare un colpo in banca”; un incontro rivolto ai professionisti e a tutti gli imprenditori ed imprenditrici che vogliono scoprire le risorse, gli strumenti e le opportunità a disposizione per finanziare la propria attività e capire come potervi accedere.

"Molto spesso i professionisti non sanno da dove iniziare per cercare i finanziamenti per i propri progetti - commenta Paola Scalzotto, presidente di Cna Professioni Forlì-Cesena - spesso rinunciano in partenza perché convinti che non riusciranno ad ottenerli, oppure perdono delle opportunità perché non sanno come presentare la propria idea ai potenziali finanziatori. Riprendere gli aperitivi Professione Professionista ci permette finalmente di rivederci di persona per continuare il percorso iniziato prima della pandemia, per aiutarci a crescere insieme e non sentirci isolati”.

L’evento si terrà giovedì alle 18.30 al Demodé di Forlì, Corso Garibaldi 201, con gli interventi delle consulenti di Cna Forlì-Cesena del Servizio Fiscale, Laura Ghetti e del Servizio Credito, Roberta Ricci. Per partecipare all'aperitivo è richiesta l’iscrizione tramite il sito di Cna Forlì-Cesena: www.cnafc.it/eventi, ed un contributo di 5 euro. È possibile accedere solo se muniti di Green Pass. Per informazioni contattare Laura Navacchia, responsabile di Cna Professioni e Giovani Imprenditori di Cna Forlì-Cesena, 0547 365619 - laura.navacchia@cnafc.it