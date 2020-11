Touch and go all'aeroporto Ridolfi: prove tecniche per la compagnia Ego Airways

Prove tecniche per la compagnia aerea Ego Airways all'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì. Come spiegato dal portale "Italia Vola", allo scalo mercuriale è atterrato un Embraer E190 I-EgoA con procedure "touch and go" dopo esser decollato da Firenze. Dopodichè ha puntato la prua nuovamente verse Firenze. La compagnia sta chiaramente svolgendo un attività di addestramento per la qualifica dei piloti sul velivolo alla presenza di un pilota Tri-Tre.

L'Ego Airways è un nuova compagnia aerea italiana, con sede a Milano-Malpensa, che inizierà probabilmente le operazioni di volo per l’estate 2021, data tuttavia condizionata dal processo di ottenimento del Certificato di Operatore Aereo (Aoc). Nel frattempo alcune indiscrizioni parlano di voli per Catania-Fontanarossa, Bari-Palese, Lamezia Terme e Cagliari-Elmas.