Sesta edizione del tour del fundraising, 9 lezioni aperte a tutti in giro per l'Italia

In partenza a fine marzo la sesta edizione del Tour del Fundraising, 9 tappe in 9 città lungo tutta la penisola. Nove lezioni, gratuite e online su come iniziare con la raccolta fondi, lungo tutta la penisola. Un viaggio online nei sapori del nonprofit italiano con tanti gusti differenti dove l’ingrediente ricorrente sarà sempre uno: il fundraising. Un tour guidato dall’esperienza di Valerio Melandri, - direttore del ventennale Master in Fundraising dell’Università di Bologna – campus di Forlì e fondatore dell’Associazione Festival del Fundraising di Forlì – di volta in volta accompagnato da un’eccellenza del territorio: un fundraiser che “ce l’ha fatta” con il fundraising, con la sua organizzazione nella sua città.

Ci si confronterà sulle sfumature del fare raccolta fondi nelle unicità dei territori, città o regioni della nostra Italia. Un’edizione del Tour completamente rinnovata: si svolgerà online ma divisi per città, per ricercare quell’intimità che permette di interagire più facilmente, in diretta, scambiandosi tante idee e domande. Confronto e condivisione saranno generativi proprio di nuove idee e contribuiranno a creare la personale ricetta per una strategia di raccolta fondi che funzioni per il proprio territorio e i suoi donatori. “Voglio continuare diffondere la cultura del fundraising - sottolinea Melandri - dire a tutti che non solo è possibile fare raccogliere i fondi, ma farlo per ogni causa e in ogni territorio. Il fundraising funziona bene e può davvero essere un’opportunità per le tante organizzazioni - soprattutto le piccole - che hanno voglia di crescere e svilupparsi”.

Le nove tappe hanno titoli gustosi e frizzanti che riprendono sapori e parole dei territori attraversati. Si partirà dalla capitale, Roma per scendere fino in Sicilia e poi risalire la penisola fino al nord muovendosi da Torino al Triveneto, passando per Milano e Bologna. “Sarà un tour aperto a tutti – continua Melandri - per incontrare più persone possibili, per chiedere cosa fa la propria organizzazione raccontarsi le difficoltà e aspettative dei tanti volontari, presidenti, fundraiser, responsabili di comunicazione e tutti coloro che il nonprofit lo vivono ogni giorno con la passione e motivazione che guida il loro lavoro.” L’iniziativa è per tutti: per iscriversi per la propria città basterà andare sulla pagina dedicata: https://rebrand.ly/Iscriviti_gratis_al_TOUR.