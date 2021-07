Tour nelle aziende, la Giunta Zattini visita la cooperativa impegnata nella lotta biologica a Forlì

Nuova tappa della giunta Zattini nelle aziende del territorio. Il sindaco Gian Luca Zattini, l'assessore alle Imprese, Paola Casara, e l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Petetta, hanno fatto visita alla "Bioplanet", cooperativa di soci lavoratori che, fin dal 1986, produce e commercializza organismi e insetti utili che fungono da strumento di controllo degli organismi nocivi sia nell'ambito del verde pubblico, che in quello delle colture agricole.

Con i suoi 70 dipendenti dislocati tra le serre, gli uffici, i laboratori e lo stabilimento di Diegaro di Cesena, l'azienda promuove un modello di agricoltura sostenibile che concilia la massima qualità delle produzioni con la tutela dell'ambiente e livelli bassissimi di fitofarmaci. Da qualche anno, Bioplanet è partner del Comune di Forlì nella cosiddetta lotta integrata, ovvero l’utilizzo principale delle risorse naturali a discapito dei prodotti chimici nella gestione e nel controllo dei parassiti. Ad accompagnare Zattini, Casara e Petetta nel sito produttivo il segretario generale di Confcooperative Romagna, Mirco Coriaci.

"L’utilizzo di insetti nemici naturali degli afidi in alternativa ai metodi di difesa fondati sulla chimica, è un principio imprescindibile della lotta biologica che, gradualmente, stiamo applicando anche nel nostro territorio - afferma Zattini -. L’attività di ricerca e sviluppo promossa da questa azienda è davvero encomiabile così come l’assistenza tecnica e la formazione riservata ad ognuno dei propri clienti. Grazie alla lungimiranza dei propri associati, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e alla professionalità dei propri addetti, la Bioplanet è diventata la prima azienda in Italia nella produzione di insetti ed acari utili per la difesa biologica delle colture".