Tour nelle imprese, il sindaco Zattini e il vice Mezzacapo in vista all'Electrolux: "Esempio di riferimento"

Quasi un migliaio di dipendenti e un sito produttivo tra i più grandi in Italia. Sono questi i numeri di Electrolux, azienda specializzata nel settore degli elettrodomestici a cui martedì mattina hanno fatto visita il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e il vicesindaco Daniele Mezzacapo. "Electrolux è sinonimo di innovazione tecnologica, automatizzazione, sicurezza, e formazione dei dipendenti - evidenziano Zattini e Mezzacapo -. Durante l'interessante visita di martedì, abbiamo potuto confrontarci con un’impresa solida e in espansione, vocata alla crescita del territorio e a quella del suo tessuto occupazionale".

"Ed è proprio sui lavoratori, sulla loro sicurezza, sul benessere e la qualità della vita in azienda che Electrolux ha investito in maniera importante in questi ultimi anni, promuovendo il principio della parità di genere e incrementando le competenze professionali dei propri addetti - proseguono gli amministratori -. Il risultato è un innesto di qualità e alta specializzazione, un punto di riferimento non soltanto per Forlì, ma per tutta la Romagna”. Ad accompagnare gli Amministratori erano presenti il direttore generale Cesare Scaioli Livio Callierotti, Claudio Rinaldini e Davide Moretti.