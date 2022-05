Trent'anni di benessere con attenzione al sociale: il negozio di estetica celebra il trentennale

Più di ottanta persone tra clienti, amici e rappresentanti del mondo istituzionale e associativo cittadino sono intervenute sabato alla Sala Aurora del Circolo Aurora di Forlì per festeggiare i primi trent’anni di attività di Estetica Laura. Inaugurata nella primavera del 1992 da Laura Grilli, affiancata dalla figlia Gloria Graziani negli ultimi quattordici anni, l’attività di via Godoli 6 si è sempre distinta, oltre che per la qualità dei servizi offerti, anche per l’attenzione ai soggetti più fragili della comunità, maturando una specializzazione in estetica sociale.

"Circa dieci anni fa - ha raccontato Grilli - conobbi a un convegno a Savona una realtà che preparava le estetiste a prendersi cura delle persone con difficoltà di tipo geriatrico, oncologico e psicosociale. Da lì lanciai un progetto che, grazie all’adesione dell’Irst di Meldola (Istituto per la ricerca scientifica in oncologia) e a un accordo quadro con Cna Forlì-Cesena, portò alla creazione del primo corso di estetica sociale in Italia. Prendersi cura del proprio aspetto fisico aiuta ad affrontare meglio periodi delicati della vita, ma riuscire ad avvicinare e farsi accettare da chi soffre richiede grande sensibilità e preparazione”.

Grilli, dopo aver ricoperto per anni ruoli di responsabilità in Cba Benessere e Sanità a livello locale, regionale e nazionale, dal 2014 come presidente dell’Associazione Europea delle Associazioni Nazionali dell’Estetica e della Cosmetica (Cepec), insieme alla Ecipa Umbria, è impegnata a diffondere l’esperienza di estetica sociale in Europa con l’obiettivo di dare vita a uno standard formativo condiviso e a un profilo professionale con competenze certificate. Il cammino insieme a Grecia, Francia, Finlandia, Polonia e Romania è stato tracciato, il prossimo incontro è previsto in Francia per il mese di settembre.

Presenti al trentesimo compleanno di Estetica Laura, oltre al direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini e per il Comune di Forlì all’assessore alle Politiche per l’impresa Paola Casara e all’assessore alle Pari opportunità Andrea Cintorino, anche il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti, il direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco Napolitano e la presidente di Cna Impresa Donna Forlì-Cesena Maria Letizia Antoniacci.

"Siamo davvero orgogliosi - ha affermato Zanotti - del percorso compiuto da Laura in questi anni e di come sia riuscita a coniugare ottimamente una grande preparazione professionale a un’attenzione non comune verso le persone più fragili della comunità, rappresentando al meglio lo spirito della nostra associazione". Una sensibilità che si è manifestata ancora una volta in modo concreto in occasione dei festeggiamenti di sabato scorso attraverso una donazione di prodotti cosmetici al Centro Donna di Forlì, che saranno destinati alle ospiti della Casa rifugio comunale.

Nella foto Laura Grilli con sua figlia Gloria