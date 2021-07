Trovare i soldi per una nuova impresa: Creaimpresa Lab svela come fare con un webinar

"Come finanziare la tua attività?": è il titolo del webinar organizzato per lunedì da Creaimpresa Lab, l'nnovativo servizio di Cna Forlì-Cesena che supporta quotidianamente chi desidera mettersi in proprio

L’idea è ottima, il mercato è maturo, ma dove trovo i soldi necessari per partire? Le risposte alla domanda che assilla la maggior parte di aspiranti imprenditrici e imprenditori del pianeta saranno fornite nel corso del webinar gratuito “Come finanziare la tua attività?” organizzato per lunedì da Creaimpresa Lab, l’innovativo servizio di Cna Forlì-Cesena che supporta quotidianamente chi desidera mettersi in proprio trasformando il proprio sogno in impresa.

"La ricerca di finanziamenti per l’avvio di una nuova attività è un tema molto sentito da parte di chi, dopo aver individuato un progetto imprenditoriale vincente, deve costruire il proprio business plan pianificando obiettivi, strategie, scadenze e, non ultime, le risorse su cui poter contare nella fase iniziale - spiega il direttore generale di Cna Forlì-Cesena, Franco Napolitano -. Per questo abbiamo organizzato un webinar ad hoc, che si aggiunge alle tante attività di supporto che abbiamo messo in campo per le nuove imprese, tra cui la consulenza online e quella di settore".

Durante il webinar, che inizierà alle 18, le consulenti del Servizio Fiscale di Cna Forlì-Cesena Laura Ghetti e del Servizio Credito Roberta Ricci saranno a disposizione dei partecipanti per indicare le risorse, gli strumenti e le opportunità a disposizione di chi sta progettando l’apertura di una nuova impresa attraverso risposte puntuali e simulazioni di inizio attività. La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione su www.cnafc.it ed è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).