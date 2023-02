Turismo, Confcommercio sprona la Regione: "Servono sforzi per promuovere le nostre eccellenze"

"Da una mancanza - oggettiva -, di attenzione al nostro territorio, è possibile trarne uno spunto positivo, una proposta?". E' l'interrogativo che si pone Ascom - Confcommercio, con la riflessione che parte dall'esclusione del comprensorio Forlivese dal documentario "50 motivi per amare l'Emilia Romagna", curato dalla televisione tedesca con il coordinamento di Apt regionale. "La promozione di un territorio non si ferma a un documentario - prosegue Zattini -. Il nostro appeal non viene certamente meno per quanto accaduto".

L'associazione di categoria conferma "l'irritazione per l'esclusione dal documentario", ma vuole guardare avanti. "C'è sempre un modo per riparare, e l'unica cosa che non manca a Regione e Apt, in tema di turismo, sono proprio i soldi - esclama il direttore di Ascom-Confcommercio -. Detto in altri termini, vogliamo parlare di marketing territoriale e di iniziative turistiche da promuovere? Nel nostro territorio c'è solo l'imbarazzo della scelta". Certo, occorre che gli ambienti bolognesi questa volta si rendano conto, al momento di distribuire i finanziamenti e di valutare strategie di promozione territoriali, che ci siamo anche noi. E quando dico ci siamo, c'è solo l'imbarazzo della scelta sulle iniziative sulle quali puntare".

"Gli esempi concreti non mancano - continua Zattini -. Partiamo dalle mostre dei Musei San Domenico, organizzate dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, per le quali parlano i numeri degli ingressi. Aggiungiamo il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, le terme, l'entroterra e il territorio collinare. Dobbiamo ricordare, non me ne voglia chi non viene citato, il fascino di posti quali Bertinoro e Portico? C'è poi da aggiungere una dimensione sempre più internazionale che grazie all'attività dell'aeroporto si consoliderà progressivamente, e sulla quale noi abbiamo puntato con "In Romagna Dmc". In conclusione, "ci aspettiamo uno sforzo diverso per promuovere le nostre eccellenze".