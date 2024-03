Turismo, Forlì Airport si promuove al Mipim di Cannes

C'è anche Forlì Airport al Mipim di Cannes, l'appuntamento fieristico nel quale la regione Emilia-Romagna, fino al prossimo 15 marzo, promuove alcune delle principali opportunità immobiliari del territorio. Le possibilità d'investimento presentate riguardano diversi settori e funzioni, tra cui parchi di innovazione e terziario avanzato, student housing e aree di rigenerazione mixed use, industria, ospitalità e commercio.

Nei giorni scorsi l'aeroporto di Forlì ha ufficializzato il matrimonio con Air Mediterranean, il vettore aereo greco che assieme ad un'altra compagnia maltese quest'anno opererà i voli estivi di 'Gotofly', la compagnia aerea detenuta dal gestore dello scalo, FA Srl. Air Mediterranean già da gennaio ha un Boeing 737-400 da 168 posti con base a Forlì – con relativi equipaggi - sia per la manutenzione periodica (grazie alla presenza di Albatechnics al Ridolfi), sia come aeromobile disponibile per i servizi charter. Il vettore greco dispone inoltre di un aereo di backup dello stesso livello. Dal 27 maggio si parte coi voli di linea per Tirana, e da giugno per le altre mete delle vacanze.

Gli obiettivi per l'estate 2024

Sono 68mila i biglietti di 'Gotofly' in vendita per le tratte per Sicilia, Sardegna, Lampedusa, Grecia e Albania. Nei primi 40 giorni già 12mila posti sono stati venduti. Un dato che spinge Andrea Gilardi, direttore generale e accountable manager di FA, ad annunciare una frequenza in più per Lampedusa (da due a tre partenze settimanali, già in vendita), con la speranza anche di poter aumentare con una quarta partenza settimanale per la stessa isola, mentre sulla meta più gettonata in Grecia, l'isola di Zante, si lavora per passare a 2 voli settimanali estivi. Il permanere della crisi in Medio Oriente, invece, lascia “congelata” la tratta per Sharm el Sheik, pronta ad essere attivata se la tensione geopolitica nell'area, dovuta alla guerra tra Isreale e Hamas, dovesse migliorare.

Le destinazioni coperte dal Ridolfi attualmente da 'Gotofly' sono quindi Olbia e Cagliari in Sardegna, Trapani, Catania, Pantelleria e Lampedusa in Sicilia (a cui si aggiunge il volo Ryanair per Palermo), Tirana in Albania e poi le isole greche delle Ionio di Corfù, Zante, Cefalonia e Leucade (Lefkada) e l'isola di Scarpanto (Karphatos) nell'Egeo (Qui i dettagli sulle tratte e sui costi).