Turismo nelle vallate, nasce la "Rete Bio amica dei visitatori consapevoli"

L'essere umano ha imparato a soddisfare i propri bisogni nutritivi adattandosi all'ambiente in cui vive e frequenta. Per funzionare correttamente, il corpo ha bisogno di determinati micronutrienti e l'uomo, a ogni latitudine, ha imparato a reperirli nel proprio ambiente. È da qui che nascono le diete tradizionali, locali e stagionali, diverse l'una dall'altra seguendo il ritmo delle stagioni. Questo è il presupposto concettuale dal quale parte il progetto "Rete Bio amica dei visitatori consapevoli".

"Si tratta - spiega Fausto Faggioli, vicepresidente di Bai Tour Borghi Autentici d’Italia e coordinatore del progetto - di realizzare una strategia basata sull'obiettivo di attrarre sul territorio, dei 14 Comuni della Romagna Forlivese , visitatori interessati e motivati a realizzare "esperienze" fortemente condizionati dal valore della biodiversità e dall'opportunità di conoscere e apprezzare il territorio attraverso le sue produzioni e le pratiche di produzione bio dei suoi attori protagonisti. Il progetto "Rete Bio amica dei visitatori consapevoli", infatti, si basa sul concetto fondamentale di assicurare ai visitatori del territorio dei comuni dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese un sistema di accoglienza diffuso e capace di fornire gli stessi prodotti di filiera produttiva corta biologica, di alta qualità e, nel contempo, di offrire una "esperienza" mirata e "memorabile" sulla consapevolezza delle metodiche produttive e il loro collegamento con la storia delle comunità locali".

"Il progetto si pone l'obiettivo di creare una rete attiva e diversificata sul territorio per valorizzare un percorso tematico e integrare operatori economici delle filiere bio locali (produttori, viticoltori, allevatori, trasformatori, cantine, fattorie agrituristiche-didattiche, commercianti e operatori della ricettività e della ristorazione) allo scopo di valorizzare tale sistema come destinazione originale e sostenibile e favorire la frequentazione ambientale e didattica", conclude. Di tutto questo se ne parlerà con il primo appuntamento mercoledì 1alle ore 10:30, presso l’azienda Poderi dal Nespoli a Cusercoli-Civitella di Romagna anche in diretta streaming link: meet.google.com/mfe-hznk-vdy. Modererà l’incontro Faggioli.