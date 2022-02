Turismo, un San Valentino di coccole e bontà alla scoperta della Romagna Toscana

Alla scoperta di Castrocaro Terme e Terra del Sole e della Romagna Toscana. Si concretizza la collaborazione tra il Consorzio Castrumcari e il Tour Operator. L'esempio è una gita organizzata lunedì scorso nell'ambito di San Valentino, facendo scoprire le delizie ed eccellenze del territorio ad una ventina di single e coppie imolesi. La gita è iniziata a Dovadola, borgo tradizionale che ha regalato al gruppo due luoghi raccontati con passione e dedizione, attraverso l’incredibile bottega del mastro liutaio e l’affascinante collezione di armi bianche antiche, raccontata dall’associazione culturale Armorum Ars.

Bella sorpresa a Terra del Sole, con una visita guidata in collaborazione con Confguide (nella persona di Chiara Macherozzi) e ingresso al Palazzo Pretorio, che permette sempre di cogliere l’unicità della città-fortezza rinascimentale. Una pausa all’Osteria del Castello a Terra del Sole, apprezzata sia per la bontà e generosità del menù, che del servizio cordiale e attento. E per “incoronare” la giornata dedicata agli innamorati: degustazione molto apprezzata di praline alla cioccolateria Gardini di Forlì. In fine, la vera “coccola” è stata la generosità ed il cuore che ogni operatore di questo programma ha messo a disposizione ai nostri turisti.

La collaborazione tra il Consorzio Castrumcari ed il tour operator si è già consolidata con una proposta visibile nel catalogo di Robintur, nella sezione “Natura e benessere”, dove è previsto un week-end in albergo 3 stelle e proposte per famiglie con attività cicloturistiche e scoperta del territorio. Sono già programmate diverse date. L’eductour di Castrumcari a ottobre sta già portando visibilità in quanto ci sono altre collaborazioni in essere e in divenire. La scoperta di Castrocaro Terme e Terra del Sole risulterà pertanto sui cataloghi di diversi operatori turistici. Il Consorzio s’impegnerà dal resto tutto l’anno per continuare a sviluppare i contatti e operazioni commerciali per far conoscere il territorio attraverso esperienze, attività turistiche e pernottamenti nel comune termale.