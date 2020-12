Tutti i vantaggi del regime forfettario: webinar di Cna per le nuove imprese

Sono ancora aperte le iscrizioni per il webinar sul tema “Tutti i vantaggi del regime forfetario”, promosso da CNA Forlì-Cesena che si terrà giovedì 10 dicembre alle ore 17.30. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di webinar organizzati da CNA dedicato agli aspiranti e neo imprenditrici e imprenditori.

Quando si decide di avviare un’attività in proprio servono tanta determinazione, pianificazione, analisi e soprattutto un’idea imprenditoriale vincente ed originale. Ma come fare impresa in questo nuovo scenario economico? Dopo aver trattato nel primo webinar come si progetta un piano d’impresa, gli esperti di CNA entreranno nel merito delle opportunità offerta dal regime fiscale forfetario, quello preferito dalle nuove imprese. Ne parleranno Laura Ghetti, consulente del Servizio Fiscale CNA e Marco Laghi, responsabile del Servizio Creaimpresa. Sarà possibile sottoporre domande e avere risposte ai propri quesiti.

Il webinar, della durata di un’ora, è gratuito previa iscrizione dal sito www.cnafc.it entro mercoledì 9 dicembre; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone.