Ugl Autonomie locali della Romagna, Crociani eletto segretario. "Ora un piano strutturale di assunzioni"

Delmo Crociani, segretario provinciale Forlì-Cesena uscente di Ugl Autonomie locali, è stato rieletto per acclamazione al termine del congresso di categoria che s'è svolto venerdì pomeriggio (21 aprile) a Forlì. Assume l'incarico sindacale per tutta la Romagna nella pienezza dei poteri per i prossimi quattro anni.

Nella sua relazione Delmo Crociani ha riportato le attività svolte nel corso del mandato ed ha illustrato le battaglie che intende condurre nelle prossime settimane sulla scia della richiesta avanzata in questi giorni dal segretario nazionale dell’Ugl Autonomie, Ornella Petillo, ovvero: “L'attivazione di un Piano strutturale di assunzioni negli enti Locali e la stabilizzazione del personale assunto a contratto, come risposta complessiva delle amministrazioni pubbliche agli endemici problemi del settore: il famigerato blocco del turn over nella P.A., l'invecchiamento della forza lavoro, l'impoverimento delle competenze del personale pubblico e soprattutto il programmatico depotenziamento degli Enti Locali soprattutto nei territori periferici”.

Al congresso delle Autonomie Locali dell'Ugl ha portato i saluti dell'amministrazione comunale il vicesindaco di Forlì, Daniele Mezzacapo, interventi anche: del capogruppo comunale di Centrodestra per Forlì, Davide Minutillo, dell’amministratore unico di Fmi, Vincenzo Bongiorno, e Andrea Girometti, consulente del lavoro dell'ordine provinciale di Forlì-Cesena.

Ha condotto i lavori dell'assemblea congressuale il segretario dell'Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, che ha garantito il sostegno dell'Unione territoriale dell'Ugl e s'è congratulato con Delmo Crociani per la riconferma e i nuovi poteri sindacali su tutta la Romagna.