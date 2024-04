Ultimi giorni per iscriversi al "Drink to Meet" di Cna: fare rete per esperienze di successo

Generare nuove opportunità ed ampliare la rete di contatti utili alla propria crescita professionale è l’obiettivo che guida il Drink To Meet di CNA Forlì-Cesena.

Ultimi giorni per potersi iscrivere all’aperitivo di networking previsto per martedì 7 maggio alle ore 18.30 al Welldone Social Food di Cesena (Piazza della Libertà, 4).

La crescita d’impresa è sempre più legata alle relazioni, capaci di fungere da moltiplicatore di opportunità di business, ma anche di essere strumento di aggiornamento su cosa offre il mercato. Oggi, stimolare giovani imprese, startupper e professionisti a fare network d’impresa significa mettere a disposizione un contesto fertile, informale e frizzante, per scambiarsi idee, confrontare visioni, abbozzare nuovi progetti e quindi utilizzare al meglio il proprio patrimonio relazionale.

“Dialogo, condivisione e scambio sono i pilastri che permettono ad una rete di svolgere la propria funzione per aprire le porte alla crescita e al successo, sia professionale che personale – dichiarano Paola Scalzotto, Lucia Salaroli, Simona Pasini, Lisa Tormena, rispettivamente presidenti di CNA Professioni, CNA Giovani Imprenditori, CNA Comunicazione e Terziario Avanzato e CNA Cinema e Audiovisivo”. Un incontro che vuole gettare le basi di un percorso da fare insieme, in rete.

Per iscriversi è possibile compilare il form tramite il sito www.cnafc.it/eventi. L’aperitivo è promosso da CNA Professioni, CNA Giovani Imprenditori, CNA Comunicazione e Terziario Avanzato e CNA Cinema e Audiovisivo di Forlì-Cesena, ed è richiesto un contributo di 10 euro.