Un cittadino su due taglia la spesa nel carrello: Coldiretti punta sui prodotti a Km0

Con l’aumento dell’inflazione che per gli alimentari è arrivata al 13,1% ad ottobre, più di un italiano su due (51%) ha tagliato la spesa nel carrello a causa dell’aumento record dei prezzi che ha ridotto il potere d’acquisto dei cittadini. E’ quanto emerge dall’indagine condotta da Coldiretti, dalla quale si evidenzia che un altro 18% di cittadini dichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, costretto ad orientarsi verso prodotti low cost per arrivare a fine mese, mentre un 31% di cittadini non ha modificato le abitudini di spesa. "Gli italiani – sottolinea la Coldiretti – vanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti".

Il mercato di campagna amica di Forlì, in Viale Bologna 75, combatte il caro prezzi, consentendo al cittadino consumatore l’acquisto di cibo sano e genuino al giusto prezzo, con un occhio al gusto, al sapore ed alla tradizione. Direttamente “dalle mani dei produttori alla tavola dei consumatori” con la cucina a superkm0 gestita dalle sapienti mani del Cuoco Contadino Fabio della Chiesa, chef, allevatore e produttore agricolo (ogni venerdì e sabato sarà possibile degustare dalle 8.30 la colazione buona e a partire dalle 12 il pranzo della tradizione, rigorosamente ai prezzi giusti e realizzati con i prodotti freschi e a km0 del mercato e del circuito Campagna Amica). Ma anche con la macelleria dell’Azienda Agricola Ca Ad Là di Brisighella che questo fine settimana propone, oltre alle buone carni di mora romagnola e il vitellone di razza romagnola anche il bollito della tradizione e le famose sottofiorentine dell’azienda, il tutto accompagnato dai preziosi consigli di Gionata sulla cottura perfetta.

Componente comune a tutti i prodotti presenti al mercato è infatti la condizione di genuinità e di freschezza che consente ai consumatori di acquistare consapevolmente una spesa sana ma che al contempo favorisce una cucina senza spreco: infatti la raccolta al giusto punto di maturazione, il rispetto della stagionalità, le corrette informazioni di conservazione permettono agli acquirenti di conservare frutta e verdura, carne, formaggi e salumi in frigorifero per tutta la settimana senza che ciò provochi alterazioni di gusto o di qualità, ed anzi permettendo una riduzione dei tempi di vita dedicati alla spesa alimentare nonché dei costi derivanti dal taglio allo spreco di cibo che invece tende a deteriorarsi velocemente.

A pieno regime quindi, nello scenario forlivese, il Mercato dei produttori del circuito di Campagna Amica: tutti i venerdì ed i sabati, dalle 8 alle 14, gli abitanti del circondario, i forlivesi ma anche tutti gli amanti del Local Food e gli appassionati del km0, potranno trovare i veri prodotti della tradizione romagnola e acquistarli direttamente dalle mani di chi li coltiva con il cuore e li raccoglie pensando alle esigenze della propria clientela.

Tra gli interessanti prodotti presenti sui banchi sarà possibile per gli appassionati, trovare varietà antiche tramandate nelle famiglie contadine da generazioni, condividere ricette della tradizione artusiana, scambiare informazioni, tradizioni ed esperienze direttamente con gli agricoltori, sempre pronti e disponibili a trasmettere la loro quotidianità attraverso i sapori dei propri prodotti. Tutto questo e molto altro ancora: ortofrutta biologica, noci, vini del territorio, confetture e trasformati unici ed originali, olio, formaggi locali freschi e stagionati, latte, yogurt, carne di mora romagnola e non solo, salumi, pane, pasta fresca, piadine e crescioni, torte della tradizione, biscotteria. La gamma dei prodotti si è arricchita, l’abbondanza e la freschezza si notano subito entrando, grazie agli splendidi verdi e rossi dell’ ortofrutta autunnale, il bianco del latte, il giallo uovo dei capelletti romagnoli, il rosso del sangiovese che spicca e la cornice del verde Olio Extra Vergine dei nostri territori.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597