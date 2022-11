Un concorso per aspiranti imprenditori: si premia la creatività con "CreaimpresaLab Cna Forlì"

Una città operosa, caratterizzata da un forte tessuto imprenditoriale che concorre in modo determinante alla sua stessa identità e risponde in modo variegato al benessere economico e sociale dei suoi abitanti. È questa l’immagine di Forlì che emerge dai dati oggettivi – un'impresa ogni 12 abitanti, 40 imprese ogni chilometro quadrato di città – e dall’osservatorio quotidiano di Cna Forlì-Cesena, che da oltre 60 anni sostiene la crescita e lo sviluppo degli imprenditori locali rappresentando i loro interessi presso i decisori pubblici, garantendo una formazione continua, promuovendo relazioni e collaborazioni tra imprese e offrendo una gamma di servizi mirati. Consapevole dell’importanza della propensione all’imprenditorialità, da coltivare con ancora maggiore decisione nei momenti più impegnativi, Cna area Forlì città ha deciso di lanciare il concorso “CreaimpresaLab Cna Forlì – Imprenditori di domani” rivolto ad aspiranti imprenditrici e imprenditori della città, al fine di sostenerli in modo concreto nella realizzazione della loro idea imprenditoriale in uno dei momenti più delicati della vita di un’impresa.

Come partecipare

Partecipare al concorso, la cui scadenza è il 7 marzo 2023, è facile: è sufficiente presentarsi presso gli uffici Cna di Forlì (via Pelacano 29) o prendere appuntamento tramite il sito www.cnafc.it/concorso per accedere immediatamente a una prima consulenza gratuita di carattere normativo e tecnico. In quell’occasione ci si potrà iscrivere al concorso: l’unico obbligo per i partecipanti è che la sede della possibile nuova impresa dovrà essere situata a Forlì.

I criteri di valutazione per le nuove imprese

L’avvio di una nuova impresa è un momento molto delicato, ancor più in periodi come questo in cui gli elementi di incertezza sono maggiori rispetto al passato. La burocrazia è il primo scoglio da superare: per ogni settore esistono regole, vincoli e normative che occorre conoscere. Valutare la realizzabilità dell’impresa stessa è un secondo step fondamentale: occorre capire se l’idea può diventare un progetto e se il progetto può trasformarsi in una realtà in grado di stare sul mercato e conquistare un proprio spazio.

A tal fine Cna area Forlì città ha stilato un vademecum di elementi fondamentali destinato ai partecipanti e che orienterà anche la formulazione della classifica finale tra le idee d’impresa che saranno presentate. I criteri premianti sono la sostenibilità della futura impresa, la presenza di elementi di innovazione tecnica e creatività, la valorizzazione del territorio o delle lavorazioni/filiere e produzioni tipiche e, ovviamente, la fattibilità del progetto: tutti elementi che già oggi sono centrali nei diversi mercati di riferimento e che lo diventeranno ancor di più nei prossimi anni. Un aspirante imprenditore, infatti, in fase progettuale deve confrontare la propria idea con queste variabili determinanti, importanti fin dalle prime battute per valutare le proprie percentuali di successo.

I premi in palio

Le migliori idee, valutate da una commissione composta dalla presidenza di Cna Forlì Città, saranno rese pubbliche e premiate. Il primo classificato riceverà un premio di 2.500 euro in servizi Cna, mentre dal secondo al quinto l’importo sarà di 750 euro. Inoltre, si offre a tutti i partecipanti una consulenza gratuita.

I primi cinque classificati potranno inoltre accedere gratuitamente a un seminario dedicato al valore reputazionale dell’impresa, altro elemento diventato fondamentale nel mercato attuale. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare Carla Tombaccini (0543025101 - 3459014162 - carla.tombaccini@cnafc.it).

Il concorso è stato presentato da Davide Bellini, presidente Cna Area Forlì città; Marco Lucchi, responsabile Cna Area Forlì città; Carla Tombaccini, responsabile Servizio Creaimpresa Cna Forlì città e Paola Casara, assessora Politiche per l’impresa; Servizi educativi, scuola e formazione; Politiche giovanili del Comune di Forlì. Presenti anche una rappresentanza della presidenza dell’area territoriale Cna oltre che di importanti istituzioni nell’ambito della formazione del territorio cittadino: Università di Bologna – Campus di Forlì, Cna Formazione Forlì-Cesena, Techne, Cnos-Fap, Enaip e Fondazione Its Maker.