Un corso di 120 ore destinato ai giovani universitari e neo-laureati per sviluppare la propria idea imprenditoriale

Sono aperte le candidature per il progetto "Start up creating lab", un percorso di formazione all’imprenditorialità gratuito per giovani talenti, aperto a tutti gli studenti universitari, dottorandi e neo-laureati da non oltre un anno di tutta Italia. Il corso è organizzato dal Laboratorio Aperto di Forlì, e vede un percorso intensivo di 120 ore (da aprile a giugno 2024), formato da 60 ore di educazione sulla cultura d’impresa e formazione imprenditoriale; 40 ore di attività di project work e pre-totipazione con il supporto di tutor e mentor; 20 ore di presentazioni, inclusa una Pitch Session e attività di networking.

L’avventura inizierà con il primo modulo di formazione su Cultura Imprenditoriale e Mondo Startup, aperto ai primi 150 candidati che invieranno la domanda di candidatura. In seguito verranno selezionati 75 partecipanti per il secondo modulo di approfondimento di Cultura Imprenditoriale. Tra tutte le proposte, saranno selezionati i 35 progetti più promettenti per partecipare al modulo di Formazione all’Imprenditorialità e alle sessioni di pre-totipazione. I 35 progetti selezionati parteciperanno a 5 giornate affiancati da mentor e tutor provenienti dal mondo start-up e imprenditoriale che li supporteranno nello sviluppo delle idee di impresa.

Inoltre, i progetti più promettenti saranno accompagnati alla candidatura per il Bootcamp Start Up di Innovit, il Centro per l’Innovazione di San Francisco, nato su impulso della Presidenza della Repubblica Italiana e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, allo scopo di costruire un’interfaccia tra il mondo dell’innovazione italiano e l’ecosistema innovativo della Silicon Valley. Le candidature scadono il 28 marzo.