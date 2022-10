Un "crossover" del mare: Pardo Yachts svela il suo ultimo gioiello al Cannes Yachting Festival 2022

Quale migliore occasione della Plenary Press Conference di Cantiere del Pardo, tenutasi durante il Cannes Yachting Festival 2022, per svelare in anteprima mondiale il nuovissimo progetto del brand Pardo Yachts: Pardo GT75 andrà ad accompagnare la sorella minore Pardo GT52, esaltando nei suoi quasi 23 metri di lunghezza le caratteristiche vincenti che hanno già reso inconfondibile la gamma GT.

La nuova ammiraglia della flotta Pardo Yachts si posiziona tra la gamma Walkaround ed Endurance, dove l’attenzione ai volumi interni estremamente confortevoli va di pari passo con le linee di carena proprie di un 75 piedi altamente performante. Il carattere lussuoso ed elegante degli interni farà da cornice per chi vuole vivere la barca come una villa sul mare: spazi e volumi studiati alla perfezione per ottimizzare in chiave relax ciascuna area della barca, dalla zona living alla zona notte. Mentre a prua e a poppa, grandi prendisoli e aree lounge saranno le terrazze perfette per godersi un contatto privilegiato con il mare.

Un “crossover” versatile e performante

. Il nuovo GT75 riconferma la filosofia di casa Pardo Yachts: portare sul mercato yacht rispettosi dell'ambiente e caratterizzati da linee inconfondibili, emblemi del Made in Italy nel mondo. Novità dalla personalità indiscutibile Le linee d’acqua di Pardo GT75 sono progettate da Zuccheri Yachts Design e raccontano il family feeling del brand di Cantiere del Pardo, che per l’interior ed exterior design si è avvalso della matita dello studio milanese Nauta Design. Lo scafo di Pardo GT75 è il risultato delle più moderne tecnologie impiegate in Cantiere del Pardo, frutto del know how e dell’esperienza maturata anche nel mondo della vela durante i 50 anni di storia nel settore. Grazie ad uno scafo a V profonda, la sicurezza in mare e il comfort di navigazione sono garantiti, mantenendo sempre una particolare attenzione alla sostenibilità: l’obiettivo è sempre quello di creare una perfetta sintonia con l’ambiente in cui i nostri armatori navigheranno.

Il carattere versatile della gamma GT era già stato protagonista con Pardo GT52, dove il layout interno viene proposto in doppia versione, galley up e galley down, trasformando la percezione degli spazi di bordo: con Pardo GT75, le dimensioni aumentano, così come la flessibilità di configurazione, offrendo una molteplicità di combinazioni, sia per gli spazi interni ed esterni, che si adatta alle necessità dell’armatore. Il concept centrale della gamma si riconferma essere la costante comunicazione tra ambienti interni ed esterni: il dialogo continuo è reso possibile dalla porta di poppa completamente apribile combinata con il tetto in modalità semi-open, le porte scorrevoli verso entrambi i passavanti e le finestrature laterali apribili. La scelta della motorizzazione per il nuovo 75 piedi è ampia, si può optare infatti per 4 diversi livelli, ma tutti facenti parte della gamma Volvo Penta IPS, per la quale è stato ottimizzato lo scafo: nella versione standard sono compresi 3 x D13 IPS 900, ma si può arrivare fino a 3 x D13 IPS1350, per un totale di 3000hp.