Un forlivese alla guida del Consorzio Vini di Romagna: è l'enologo Roberto Monti

E' l'enologo forlivese Roberto Monti il nuovo presidente del Consorzio Vini di Romagna. Succede a Ruenza Santandrea, che lascia dopo aver traghettato il Consorzio Vini di Romagna nel difficile periodo della pandemia. Classe 1957, è laureato in Scienze Agrarie all’Università degli Studi di Bologna, dove successivamente ha conseguito anche la Laurea in Viticoltura ed Enologia. Dopo esperienze in altri settori, dal 1982 ha iniziato a lavorare nel settore vitivinicolo, ricoprendo prima il ruolo di responsabile tecnico e poi di direttore in cantine cooperative. Dal 2003 fino al pensionamento, avvenuto ad agosto 2022, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Cantina Forlì-Predappio, con la quale continua a collaborare. È stato membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Vini di Romagna per diversi mandati.

Monti è stato eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea annuale e dei soci del Consorzio Vini di Romagna, che ha approvato anche il Bilancio 2022 oltre che rinnovare le cariche per il triennio 2023-2025. "Non posso che partire ringraziando il consiglio d'amministrazione per la fiducia che mi ha accordato e ringraziare la presidente Santandrea per il grande impegno profuso per il Consorzio e le visioni di prospettiva che ha messo in atto e saputo accompagnare - dichiara il neopresidente Monti -. Il Consiglio d’Amministrazione e le Commissioni dovranno da subito affrontare una serie di importanti temi tecnici e legati alla promozione, perché il vino di Romagna va in primis venduto ed è pertanto la valorizzazione dei vini DOP e IGP di Romagna il focus fondamentale del Consorzio». Prosegue: «Abbiamo un grande margine di crescita che deve essere trainata da una efficace comunicazione, capace di esprimere compiutamente il grande valore delle nostre produzioni a denominazione e del nostro splendido territorio».

Ad affiancare Monti nei lavori del Consorzio Vini di Romagna saranno i vicepresidenti Scipione Giuliani, riconfermato, e David Navacchia, insieme al nuovo consiglio d’amministrazione formato da Francesco Bordini, Fabio Castellari, Guido Cavina, Enrico Drei Donà - che ricoprirà anche il ruolo di Responsabile della Commissione Valorizzazione -, Andrea Achille Emiliani, Riccardo Maraldi, Alessandro Morini, Miranda Poppi, Enrico Prugnoli, Aldo Rametta, Bruno Ranieri, Daniele Rossi - che ricoprirà anche il ruolo di Responsabile della Commissione Tecnica -, Sandro Santini, Roberto Sarti e Pierluigi Zama.