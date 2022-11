Un podcast romagnolo al primo posto della categoria "non profit" di Apple in Italia

Il podcast “Voci delle cooperative”, interamente realizzato in Romagna, ha raggiunto il primo posto della categoria “non profit” di Apple in Italia. La classifica è stata messa a disposizione dal sito specializzato Chartable.com che misura le iscrizioni e i download delle principali piattaforme specializzate in questo tipo di prodotti audio. Il risultato è stato raggiunto tra sabato e domenica, a poche ore dal lancio della puntata con il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, intervistato sulle prossime sfide che attendono il movimento cooperativo. Nelle stesse giornate il podcast è entrato anche nella Top 10 della categoria economica. Il primo episodio aveva visto protagonista il direttore generale di Coap, Fabrizio Fabbri, che aveva raccontato l’esperienza della cooperativa forlivese con la scuola di alta formazione manageriale Sirpa e il modo in cui i soci stanno affrontando le difficoltà legate a inflazione, caro energia e aumenti delle materie prime.

Già in programma le interviste con lo storico Tito Menzani, autore di numerosi libri e pubblicazioni sul movimento cooperativo, con l’amministratore delegato di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi, il presidente di Idrotermica Coop, Michele Gardella e il presidente di Fruttagel Stanislao Fabbrino. Lo scopo di “Voci delle cooperative” è di raccontare le storie delle persone e delle aziende che fanno la differenza nell’economia sociale, con un occhio di riguardo a quanto avviene nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. “Voci delle cooperative” è stato lanciato nei giorni scorsi da Legacoop Romagna in collaborazione con gli esperti di Cooperdiem, casa editrice del magazine “La Romagna Cooperativa”, e delle cooperative della comunicazione della rete Treseiuno. È possibile registrarsi e ascoltare gli episodi a questo indirizzo: https://bit.ly/vocidellecooperative