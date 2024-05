Un ricco calendario di corsi gratuiti, in presenza e online: le proposte formative di Cna Formazione

Sarà un anno ricco di proposte formative rivolte specificatamente a professioniste e professionisti. È in partenza, infatti, la programmazione di Cna Formazione Emilia-Romagna, con tanti percorsi gratuiti, in presenza e online. "Per noi professionisti - spiega Paola Scalzotto, presidente Cna Professioni Forlì-Cesena - la formazione continua e il costante aggiornamento sono elementi fondamentali per mantenere alta la qualità dei servizi che forniamo ai nostri clienti. Per questo, Cna Professioni Emilia-Romagna si è sempre impegnata e ha portato tale esigenza sui tavoli di incontro con la Regione, che a sua volta ha dimostrato interesse ed attenzione, inizialmente aprendo la formazione finanziata dai fondi europei ai professionisti, ed ora, approvando uno stanziamento specifico per la nostra formazione trasversale. Grazie a Cna Formazione Emilia-Romagna sono in partenza una serie di percorsi gratuiti che avranno come obiettivo quello di aiutarci a potenziare competenze già acquisite, oppure per impararne di nuove e permetterci così di accedere a nuove nicchie di mercato”.



Per essere aggiornati sui percorsi che saranno attivati e non perdere questa opportunità, Cna ha predisposto una landing page sul proprio sito (cnafc.it), nella quale è possibile lasciare i contatti indicando i filoni di proprio interesse. Fra le proposte: Competenze manageriali per l’innovazione e la creatività (24 ore: Design thinking; Metodologie per lo sviluppo della creatività; Metodologia Agile: strumenti digitali per la condivisione e collaborazione tra professionisti, per il supporto della gestione e presidio dei flussi); Competenze manageriali per la gestione delle relazioni professionali (28 ore Comunicazione efficace; Negoziazione; Gestione del tempo e dello stress; Leadership); Competenze manageriali e gestionali per condividere dati e collaborare (24 ore Strumenti di ottimizzazione di gestione una commessa/progetto; Competenze economico finanziarie; Strumenti di analisi e gestione dei dati e le cartelle di lavoro; La gestione delle informazioni e la sicurezza dati) e infine Analizzare e gestire dati e informazioni per il rafforzamento della competitività (24 ore Content Marketing per progettare, costruire e organizzare la narrazione del proprio Brand; Marketing Automation per seguire le tracce di chi visita il sito web; Interagire con i clienti attraverso l’Intelligenza Artificiale). Ma sono tanti altri i corsi che saranno attivati da Cna Formazione Emilia-Romagna per il mondo delle professioni, con il vantaggio di poter partecipare online a tanti corsi su scala regionale. Ecco il link alla landing page: https://www.cnafc.it/formazione/formazione-per-professionisti/. Per maggiori informazioni sui corsi: Gloria Campanini: 3371083305 – g.campanini@cnafoer.it.