Una confezione di mele come gadget per celebrare la giornata della sicurezza sul lavoro

Mercoledì i circa duemila dipendenti di Smurfit Kappa a Forlì e Capocolle di Bertinoro sono stati coinvolti in un'iniziativa per la giornata mondiale dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Sul banco di lavoro o sulla scrivania hanno trovato un insolito omaggio: una confezione di mele, in una vaschetta in cartone ondulato della gamma aziendale denominata Safe&Green. E' il gadget scelto dalla branca italiana della multinazionale del packaging a base carta per celebrare il Safety Day. Il tema dell'edizione 2021 è infatti "Safety for Life. Wellbeing for Life", sul tema del benessere, nel quale anche l'alimentazione gioca un ruolo di primo piano. E che cosa c'è di più sano di una mela? Da qui l'idea di confezionare quattro frutti all'interno di una vaschetta Safe&Green, la gamma di contenitori per alimenti 100% sostenibili, riciclabili, biodegradabili realizzati negli stabilimenti italiani. Continua una nota: "L'importanza della sicurezza sul lavoro è un tema sempre presente nell'agenda di Smurfit Kappa e non solo il 28 aprile. Tra le iniziative lanciate recentemente ricordiamo le "Safety Conversations": un percorso di crescita culturale e di sensibilizzazione quotidiana dei dipendenti sul tema della sicurezza con l'obiettivo di rafforzare i comportamenti e le prassi virtuose; e il servizio LifeWorks, un programma di assistenza gratuito e confidenziale a disposizione di tutti i 2.000 dipendenti dell'azienda in Italia che in caso di necessità aiuta ad affrontare problemi lavorativi, di vita o salute".