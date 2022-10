Una lunga esperienza nei mercati finanziari: ecco il volto nuovo di Unieuro che gestirà i rapporti con gli investitori

Nuovo volto in Unieuro. La società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia ha infatti assunto in qualità di "Investor Relations Director" Gianna La Rana. La Rana vanta una consolidata esperienza nell’ambito dei mercati finanziari sia in Italia che all’estero ed avrà la responsabilità di gestire i rapporti e sviluppare il dialogo con gli investitori e gli analisti finanziari. Ha più di venti anni di esperienza nella comunicazione finanziaria di società quotate in Borsa.

Dal 2020 ha ricoperto il ruolo di Head of Investor Relations in Medacta Group, società quotata sulla Borsa Svizzera, dove è stata responsabile anche della Corporate Social Responsibility e della Corporate Communication. Dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Head of Investor Relations in Fiera Milano, estendendo la propria responsabilità alla Sostenibilità dal 2018. In precedenza, è stata responsabile Investor Relations di Saes Getters.

Laureata con lode in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Pisa, ha iniziato il suo percorso professionale, nel Gruppo Eni, dapprima in Italiana Petroli e successivamente Snam, ricoprendo diverse posizioni nell’ambito della pianificazione, amministrazione e controllo.