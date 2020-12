Una profumeria artistica nello storico negozio che evoca tanti ricordi

Ritorna a nuova vita, nelle salde mani di Romagnola Profumi, la storica profumeria Fiorentini di Piazza Saffi che tanti ricordi suscita nei forlivesi. In una sorta di passaggio di testimone tra passato e presente, Romagnola Profumi e il suo staff ha dato vita a un progetto di riqualificazione dello storico negozio, per proporre la profumeria artistica: un mondo parallelo rispetto a quello in cui lavora da diversi anni che si andrà ad affiancare a quello della profumeria più tradizionale.

"Dall’intervento effettuato, che mantiene gli immobili del passato, nasce un luogo dove ci si potrà lasciar trasportare tra vere e proprie esperienze olfattive, pronte a rincorrere un sogno o un’emozione che arriva al cuore passando per l’olfatto, e questo grazie all’esperienza degli artigiani maestri profumieri selezionati da Romagnola". “Siamo felici di questa nuova esperienza che è maturata in noi gradualmente – dicono da Romagnola – per la prima saremo in centro storico per proporre il mondo della profumeria artistica, adatto sia a donne sia a uomini, che a Forlì mancava e che speriamo incontri il favore dei cittadini.”

L’inaugurazione si terrà martedì 8 dicembre alle ore 16.30 alla presenza dell’assessora al Centro storico Andrea Cintorino e delle autorità locali, poco prima dell’accensione dell’albero di Natale previsto per le ore 17.30. Viste le vigenti norme anti-Covid, si tratterà di un’inaugurazione particolare: la somma che sarebbe stata spesa per il brindisi beneaugurante sarà devoluta all’AIL, Associazione Italiana Leucemie-linfomi e mieloma di Forlì-Cesena che quest’anno festeggia i 25 anni.