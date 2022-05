Una società di Forlimpopoli farà rinascere l'ex camping Bisanzio a Lido di Classe

Sarà un nuova società di Forlimpopoli a far rinascere l'ex campeggio Bisanzio a Lido di Classe, meta estiva anche di numerosi forlivesi. Martedì è stata svolta la procedura per l'affidamento in concessione mediante asta pubblica del terreno demaniale e relative strutture esistenti. I partecipanti erano 5 società. E’ stato apprezzato il livello molto alto dei progetti, i partecipanti alla gara hanno ricevuto buoni punteggi. Il vincitore del bando che ha ricevuto il punteggio più alto è stata una nuova società di Forlimpopoli che ha scelto il nome di “Camping Lido di Classe”.

L'area, dalla superficie di 21.778 metri quadrati, è situata tra dune e pini marittimi adiacente alla pineta storica di Ravenna ed è affacciata direttamente sul mare. Il raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, consegnerà le chiavi e l'accesso al terreno entro il 31 maggio e la società vincitrice metterà immediatamente in atto un importante progetto di riqualificazione che prevede interventi atti a ripulire, risanare, ripristinando in breve tempo buona parte dell'area, attraverso un programma di rinaturalizzazione.

Nel camping sono previste lavatrici, area bimbi, sgambatoio per gli amici a 4 zampe e accessi diretti alla spiaggia. Entro il 30 giugno è prevista l'inaugurazione del camping che offrirà a tante famiglie di soggiornare con camper, caravan e tende, nella nostra splendida ed ospitale riviera, spaziando tra mare, buon cibo, cultura e divertimento. I titolari offriranno ai loro ospiti, il servizio di consegna della spesa in piazzola, sia per i prodotti freschi che per tanti altri articoli, collegando i clienti del campeggio con le attività locali. L'obiettivo è quello di trasformare il camping in un innovativo centro turistico.