Unica Reti presenta il suo primo bilancio di sostenibilità e il progetto "L'Acqua è un dono"

Sarà presentato venerdì alle 17 all'Acquedotto dello Spinadello di Forlimpopoli il primo bilancio di Sostenibilità di Unica Reti. Saranno presenti Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli; Francesca Lucchi, assessore del Comune di Cesena; Vittorio Cicognani, assessore Comune di Forlì; Fabio Massaro di Italbedis; Davide Rosetti, presidente Comitato per la lotta contro la fame nel mondo di Forlì; e Stefano Bellavista, amministratore Unica Reti. Realizzato con il supporto tecnico di Ria Grant Thornton, il Bilancio verrà illustrato insieme al progetto di Fundraising Solidale “L’Acqua è un dono”, col quale Unica Reti si pone l'obiettivo di raccogliere risorse finanziarie da destinare a progetti speciali per la produzione di acqua potabile in quei Paesi in cui le persone subiscono ancora una grande povertà idrica.

"Con la redazione del Bilancio di Sostenibilità si richiede alla nostra società di comunicare in modo volontario gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili in ogni caso molto importanti - illustra Bellavista - infatti negli ultimi 10 esercizi la società ha distribuito ai Comuni soci oltre 30 milioni di euro di dividenti; abbiamo destinato oltre 9 milioni euro per investimenti in reti idriche e depurazione; 8 milioni di euro per la riqualificazione della rete del gas per la Città di Forlì; finanziato oltre 3 milioni di euro a beneficio di Alea Ambiente e dei Comuni forlivesi per l’avvio della newco per l’ambiente”.

Sono inoltre diverse le iniziative che hanno portato Unica Reti a raggiungere, d’intesa coi propri soci, gli obiettivi societari di sostenibilità, come la riqualificazione delle reti di illuminazione pubblica per una decisa riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di Co2, gli interventi capillari per la sensibilizzazione sui temi del “plastic free” e dell’acqua pubblica di rete, le azioni a sostegno del patrimonio storico e culturale dei Comuni con l’Art Bonus e la riqualificazione di aree verdi pubbliche per la creazione di orti urbani per le famiglie.

“L’Acqua è un dono”

La giornata di venerdì sarà anche l’occasione per Unica Reti di presentare un progetto di fundrainsing solidale. “L’Acqua è un dono”, questo il nome del progetto che nasce per sviluppare azioni di sensibilizzazione sui temi dell’acqua, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Tra queste, il progetto “Verde Aqua – Docendo Discimus” mira a portare i temi del plastic free e dell’acqua pubblica all’attenzione delle famiglie e delle istituzioni del territorio di Forlì-Cesena a partire da un intervento capillare simbolicamente rivolto alle scuole elementari, medie e superiori, e alle sedi municipali dei 30 Comuni Soci.

Sulla scia di questo progetto e in linea con l’Obiettivo 6 dell'Onu che auspica la garanzia, la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie per tutti entro il 2030, Unica Reti, in accordo con il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo di Forlì, vuole sviluppare e sostenere un progetto pilota di raccolta fondi per poter garantire acqua pulita e gratuita anche a chi, ancora oggi, non ne ha accesso.

Obiettivo generale del progetto “L’Acqua è un dono” è, quindi, quello di realizzare strutture per produrre acqua potabile per Scuole e per piccole strutture sanitarie situate in zone particolarmente soggette a carenza idrica, raccogliendo i fondi necessari per l'acquisto di impianti e apparecchiature idrauliche. "Presenteremo un innovativo apparecchio tecnologico e sostenibile, “Shakuro”, che consente di produrre acqua dall'aria, in diverse condizioni ambientali e con la sola fonte dell'energia solare, senza la necessità di consumo di energia elettrica e senza bisogno di manutenzione.", viene comunicato