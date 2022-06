Unieuro, assemblea degli azionisti: rinnovato il consiglio d'amministrazione, Stefano Meloni confermato alla presidenza

L’assemblea degli azionisti di Unieuro ha approvato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 28 febbraio senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione l’11 maggio scorso. Nel corso dei lavori sono inoltre stati presentati il Bilancio Consolidato al 28 febbraio , che si è chiuso con ricavi in crescita del 9,9% a 2.949,7 milioni di euro e con un risultato netto pari a 53,9 milioni di euro.

Destinazione dell’utile di esercizio

L’assemblea ha approvato la proposta di utilizzo degli utili di esercizio di Unieuro, pari a 46,2 milioni di euro così come risultante dal bilancio d’esercizio al 28 febbraio 2022, a riserva legale per 0,02 milioni di euro, alla distribuzione di dividendi nelle modalità di seguito indicate e, per l’ammontare residuo, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile. Il dividendo approvato ammonta a 1,35 euro lordi per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date, in crescita del 26% rispetto all’ultima cedola pre-pandemia, e verrà posto in pagamento in un’unica soluzione il 29 giugno , con data stacco cedola il 27 giugno 2022, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 28 giugno 2022. L’importo complessivo definitivo da destinare a dividendo sarà determinato sulla base del numero effettivo di azioni che avranno diritto al dividendo alla record date.

Relazione sulla remunerazione

L’Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente l’illustrazione della politica della remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure adottate per l’adozione e l’attuazione della medesima.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha determinato in 11 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, fissando in tre esercizi la durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione, e determinandone il relativo compenso. Per gli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25, sono stati nominati i consiglieri Stefano Meloni, Alessandra Bucci, Pietro Caliceti, Laura Cavatorta, Benedetto Levi, Paola Elisabetta Galbiati, Giuseppe Nisticò, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Daniele Pelli, Maria Bruna Olivieri e Alessandra Stabilini. L’assemblea ha inoltre nominato Meloni come presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale della società per gli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25, determinandone il relativo compenso, nelle persone di Giuseppina Manzo (Sindaco effettivo e Presidente), Stefano Antonini (Sindaco effettivo), Paolo Costantini (Sindaco effettivo), Davide Barbieri (Sindaco supplente) e Emiliano Barcaroli (Sindaco supplente).

Delega all’aumento del capitale sociale a servizio del Piano

In sede straordinaria, l’Assemblea ha infine deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della delibera, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, anche in più volte, per un importo di massimi 180mila euro da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime 900mila euro azioni ordinarie. Le azioni di nuova emissione saranno attribuite a dipendenti o amministratori di Unieuro o di altre società appartenenti al Gruppo che siano beneficiari del Piano di Performance Shares 2023-2028, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.