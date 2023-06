Unieuro e Università Luiss insieme per la formazione dei professionisti digitali del futuro

Si è tenuto a Palazzo Hercolani, sede centrale di Unieuro, l’incontro con le studentesse e gli studenti dell’Università Luiss. La collaborazione tra il team Advance Analytics di Unieuro e i giovani allievi di “Data Science in Action” del corso di Laurea Magistrale in Data Science and Management dell’Ateneo intitolato a Guido Carli, nasce all’inizio del 2023.

L’obiettivo è quello di contribuire a formare una nuova generazione di figure professionali nel campo del digitale in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro, mettendo in stretto contatto gli studenti con le aziende e le realtà del territorio che hanno bisogno di profili altamente qualificati. Durante l’incontro, i ragazzi hanno presentato le loro idee e hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i manager dell’azienda sulle soluzioni proposte e rielaborate nei mesi precedenti.

Nel febbraio scorso, infatti, sono stati presentati agli studenti del corso di Data Science Luiss, due business case legati alla realtà di Unieuro. Il primo ha riguardato la creazione di modelli statistici avanzati per prevedere, con un anno di anticipo, l'andamento del mercato dell'elettronica di consumo. Il secondo caso, invece, si è concentrato sull’identificazione delle “Unità di Bisogno” degli smartphone, ossia sullo sviluppo di modelli statistici in grado di identificare, in modo automatico ed oggettivo, i gruppi di prodotti che soddisfano lo stesso desiderio di acquisto da parte dei clienti.

“Questa collaborazione conferma la volontà dell’Azienda di investire sui giovani e il nostro impegno nella costruzione di un percorso formativo rivolto alla nuova generazione di professionisti - ha sottolineato Melissa Tala, Market & Customer Insight Director di Unieuro -. Siamo orgogliosi della collaborazione avviata con la prestigiosa Università Luiss e contiamo di proseguire in questa direzione, con l’obiettivo di sostenere e premiare il talento dei ragazzi".

“La laurea magistrale in Data Science and Management della Luiss prepara professionisti con solide basi sia nelle discipline tecnico-scientifiche (Stem) che nelle discipline aziendali, perché siamo convinti che i leader di domani dovranno essere in grado di parlare, oltre al linguaggio del business, anche quello dei dati e dell'intelligenza artificiale -. ha dichiarato il professorGiuseppe Italiano, Direttore del Corso di laurea magistrale in Data Science and Management della Luiss -. Facciamo lavorare continuamente le nostre studentesse e i nostri studenti su progetti reali, svolti in collaborazione con le aziende, perché crediamo che questo sia un asset indispensabile alla loro formazione. E il successo di questa collaborazione con Unieuro nell'ambito del corso di Data Science in Action tenuto dal prof. Martino ne è l'ulteriore testimonianza".