Unieuro accelera e dopo il covid si espande negli ipermercati del Nord Italia

Unieuro dà un'ulteriore accelerata nel settore della grande distribuzione. Il marchio forlivese, specializzato nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha annunciato l’avvenuto passaggio alla gestione diretta di 16 shop-in-shop Unieuro by Iper situati all’interno di altrettanti ipermercati "Iper, La grande i" e precedentemente gestiti dal Gruppo Finiper in regime di affiliazione. L’operazione - che fa seguito alla recente internalizzazione di altri 4 shop-in-shop finora affiliati e all’apertura del negozio diretto di Milano Portello - fa sì che tutti i 21 punti vendita Unieuro by Iper siano gestiti da Unieuro e parte integrante della sua rete diretta, che ha così superato i 270 punti vendita.

"A distanza di due anni dai primi test, siamo felici di rimarcare come l’ingresso di Unieuro nella Gdo si sia rivelato vincente - esordisce Luigi Fusco, Chief Operations Officer di Unieuro -. Alla luce degli ottimi risultati della partnership con Finiper e nel solco della recente intesa con Cia-Conad, abbiamo pertanto colto l’opportunità di internalizzare il ramo di business Unieuro by Iper, rafforzando la nostra presenza strategica negli ipermercati del Nord Italia a beneficio della relazione con il cliente finale e dell’incisività della nostra azione commerciale". Nei 16 nuovi punti vendita diretti opereranno a regime circa 180 dipendenti, 123 dei quali di provenienza Finiper.