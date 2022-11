Unieuro fa incetta di riconoscimenti: anche l'Awards per l'impegno per la sostenibilità a tutto tondo

Una settimana ricca di riconoscimenti per Unieuro, la società con base a Forlì specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Dopo essersi aggiudicata il premio Digital Marketing ai Digital (R)Evolution Awards di Bain & Company Italia e il premio “Insegna dell’Anno 2022-23” nella categoria Elettrodomestici & Elettronica, è stata premiata in occasione degli "Lc Sustainability Awards 2022", l’evento dedicato alla sostenibilità in vari campi: finanziario, economico, governance, innovazione, rapporti di equilibrio tra uomini e donne nelle aziende, ambiente, diversitaÌ, garanzia dei diritti.

Unieuro è stata tra le realtà premiate in base ai principi Esg (Enviromental Social e Governance), che si sono distinte per il loro impegno per la sostenibilità a tutto tondo. In particolare Unieuro ha trionfato nella categoria “Consumer goods, retailand e-commerce” per "l'impegno a tutto tondo sul fronte sostenibilita, mettendo in atto svariati progetti che spaziano dalla formazione del personale ad una maggiore sensibilità su tematiche ambientale applicate al quotidiano, ad ambiziose iniziative volte a limitare le emissioni di Co2. L’azienda dimostra una particolare attenzione alle tematiche green".

“Siamo molto felici che siano state riconosciute le importanti iniziative che abbiamo intrapreso allo scopo di favorire la graduale integrazione della sostenibilità nelle decisioni di business, nei valori e nella cultura aziendale - sono le parole di Pietro Gasparri, Sustainability and M&A Director di Unieuro -. Quest’anno, in particolare, con il “Piano di Sostenibilita”, il primo nella storia di Unieuro, abbiamo formalizzato le linee guida in materia di sostenibilita del Piano Strategico “Our Omni-Journey to 2026”, identificando oltre trenta progetti che vedono il coinvolgimento dell’intera organizzazione aziendale".