Si svela la nuova elettrica Topolino Dolcevita: matrimonio tra la società forlivese e Fiat

Unieuro e Fiat uniti per il lancio della Nuova Topolino, l’eclettico quadriciclo votato alla mobilità sostenibile. Una collaborazione che mette in risalto la condivisione di valori importanti per entrambi i brand, quali italianità, tecnologia accessibile e sostenibilità, oltre alla centrali del cliente e alla costante innovazione. Sono stati selezionati 20 punti vendita Unieuro in Italia, scelti appositamente per dimensioni e vicinanza alle grandi città, dove il pubblico potrà ammirare l’esclusiva Topolino Dolcevita, la versione aperta del nuovo veicolo, esposta in un’area impreziosita da una ampia gamma di accessori.

"Da sempre puntiamo a garantire un'esperienza di consumo distintiva e personalizzata, mettendo il cliente al centro di un ecosistema omnicanale che offre vicinanza e servizio - afferma Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro -. Il cliente è sempre più attento ai temi della sostenibilità e per questo per noi diventa sempre più importante innovare responsabilmente, sviluppando progetti capaci di integrare la sostenibilità nell’attività di business, nell’organizzazione e nella cultura aziendale".

Chi è interessato all’acquisto, sara guidato nell’intero percorso da addetti Unieuro dedicati, a disposizione per configurare e finalizzare sul sito Fiat il pagamento del modello personalizzato. Negli ultimi anni abbiamo introdotto prodotti per l’eco-mobilità, come bici elettriche e monopattini, registrando un aumento significativo delle vendite e siamo quindi davvero entusiasti di presentare la collaborazione esclusiva con Fiat per il lancio della nuova Topolino - conclude Nicosanti Monterastelli -. Riteniamo che la sinergia tra la forza dei nostri due brand, riconosciuta sul mercato, e la condivisione di valori comuni come l'innovazione e la soddisfazione del cliente, saranno la chiave per il successo di questa collaborazione".