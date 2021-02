Per 300 lavoratori Unieuro 45 giorni all'anno in ufficio e smart working avanzato. C'è il "diritto alla disconnessione"

Unieuro ha presentato giovedì agli oltre 300 dipendenti delle funzioni centrali, durante un evento digitale in diretta streaming, il suo ambizioso progetto di smart working denominato “Futura” e destinato a rivoluzionare i metodi di lavoro e di interazione tra le persone. Spiega una nota dell'azienda: "Grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia e all’imminente trasferimento nella nuova sede forlivese di Palazzo Hercolani, il lavoro diventerà per tutti flessibile in termini di orari e spazi. La presenza in ufficio sarà di 45 giorni nell’arco dell’anno e ciascun dipendente godrà di ampia flessibilità oraria nel corso della giornata e del diritto alla disconnessione".

Ed ancora: "Puntando sulla fiducia e sulla responsabilizzazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi, Unieuro evolverà i propri uffici in luoghi di collaborazione, socialità e sostegno alla cultura aziendale, con notevoli benefici in termini di motivazione delle persone, bilanciamento tra vita privata e lavorativa e minori emissioni inquinanti legate ai trasporti".

Commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro: "Dal marzo 2020, l’Italia ha scoperto il lavoro da remoto, etichettandolo sommariamente come smart working. Da questa esperienza, comunque necessaria per garantire la continuità aziendale in tempi di pandemia, abbiamo voluto cogliere gli aspetti più costruttivi, concentrandoli in un progetto di smart working vero, convinto e consapevole, all’insegna della sostenibilità aziendale. Un progetto che già dal nome guarda all’avvenire e che grazie all’utilizzo intelligente della tecnologia metterà le nostre persone al centro della vita aziendale, facendo loro scoprire un nuovo modo di vivere Unieuro, di essere Unieuro. Agli attuali colleghi di sede e ai talenti che attrarremo grazie agli innumerevoli vantaggi in termini di flessibilità e qualità della vita, do il benvenuto… in Futura.”

Realizzato con il supporto di Methodos - società di consulenza leader nel change management e nella costruzione e implementazione di programmi di smartworking e nuovi modi di lavorare - il progetto ha preso avvio dall’ascolto dei bisogni e dei desideri delle persone tramite sondaggi, interviste e focus group, per poi impegnare per oltre sette mesi un team eterogeneo e trasversale che ha via via progettato e condiviso le migliori soluzioni da adottare. A tutti i dipendenti che, su base prettamente volontaria, aderiranno alla nuova policy lavorativa, Unieuro fornirà un “Futura Pack”, modulabile e comprensivo degli strumenti informatici più avanzati. Il kit permetterà di lavorare da qualsiasi luogo – da casa, in ufficio, in movimento – e incentiverà e faciliterà lo scambio e la collaborazione tra colleghi, preservando la massima sicurezza dei dati.