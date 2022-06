Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli confermato amministratore delegato

Giancarlo Nicosanti Monterastelli confermato nel ruolo di amministratore delegato di Unieuro. La nomina, in continuità con il precedente incarico, è arrivata venerdì con la riunione del Consiglio d'amministrazione sotto la presidenza di Stefano Meloni. Tutti i restanti amministratori risultano Consiglieri non esecutivi, ad eccezione di Maria Bruna Olivieri in virtù della carica di direttore generale dalla stessa ricoperta. Nicosanti Monterastelli detiene direttamente e indirettamente tramite Gnm Investimenti complessivamente 296.977 azioni di Unieuro, mentre Stefano Meloni ne detiene, per il tramite di Melpart, 75mila.