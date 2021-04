Unieuro nell'orbita di Iliad: il colosso francese della telefonia primo socio al 12%, operazione da 53 milioni di euro

Un'operazione da 50 milioni di euro. Il gruppo di tlc mobile Iliad, che fa riferimento all'imprenditore Xavier Niel, ha deciso di investire sul retail, acquisendo, attraverso Iliad Holding e Iliad Sa, una partecipazione pari al 12% del capitale sociale di Unieuro, il marchio specializzato nella distribuzione di materiale elettronico ed elettrodomestico. La società ha investito 53 milioni nell'operazione, divenendo così il primo azionista del gruppo che ha 270 negozi diretti e altri 250 punti vendita affiliati.

"L’ingresso di un nuovo e prestigioso azionista, che ha dichiarato di voler accompagnare la Società nella propria crescita di lungo termine e con il quale abbiamo già in essere una relazione commerciale di successo, è un’ulteriore testimonianza dell’interesse del mercato nei confronti di Unieuro, generato dalla qualità del lavoro svolto e dalle prospettive di crescita futura - si legge in una nota di Unieuro -. In qualità di public company, Unieuro dà il benvenuto a iliad Italia confermando la propria determinazione a continuare il percorso di creazione di valore a beneficio di tutti gli azionisti".