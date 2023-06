Unieuro, si è riunita l'assemblea degli azionisti: Nicosanti Monterastelli resta amministratore delegato

L’assemblea degli azionisti di Unieuro, specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si e? riunita giovedì sotto la presidenza di Stefano Meloni, approvando il Bilancio dell’esercizio chiuso al 28 febbraio. Nel corso dell’Assemblea, inoltre, sono stati presentati il Bilancio Consolidato al 28 febbraio, che si e? chiuso con ricavi pari a 2,88 miliardi di euro.

L’assemblea ha approvato la proposta di destinare l’utile di esercizio della Capogruppo Unieuro - pari a 11,9 milioni di euro, cosi? come risultante dal bilancio d’esercizio al 28 febbraio 2023 - alla distribuzione di dividendi nelle modalita? di seguito indicate e, per l’ammontare residuo, a riserva straordinaria di utili disponibile e distribuibile. Il dividendo approvato ammonta a 0,49 euro lordi per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date. Verra? posto in pagamento in un’unica soluzione il 28 giugno, con data di stacco della cedola il 26 giugno e record date il 27 giugno. L’importo complessivo definitivo da destinare a dividendo sara? determinato sulla base del numero effettivo di azioni che avranno diritto al dividendo alla record date.

L’assemblea ha approvato la proposta di modifica al “Piano di Performance Shares 2023-2028”, relativa ai nuovi obiettivi quantitativi di performance, definiti sulla base del Piano Strategico 2024-2028, fermi restando gli altri termini e condizioni come da Piano approvato dall’Assemblea del 21 giugno 2022.

Relazione sulla remunerazione

L’Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente l’illustrazione della politica della remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, del direttore generale e degli altri dirigenti con responsabilita? strategiche adottata dalla Societa?, nonche? delle procedure adottate per l’adozione e l’attuazione della medesima. L’assemblea ha altresi? espresso voto favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, contenente la rappresentazione dei compensi di competenza dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2023 degli amministratori, sindaci, del direttore generale e altri dirigenti con responsabilita? strategica della Societa?.

L’assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di aumento del compenso del consiglio di amministrazione, da destinarsi alla remunerazione di Giancarlo Nicosanti Monterastelli, quale consigliere e amministratore delegato, facendo seguito al suo pensionamento e alla cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato come Chief Strategy Officer a far data dall’1 giugno 2023. Nicosanti Monterastelli continuera? a esercitare il ruolo d'amministratore delegato, come da mandato ricevuto nel 2022 dal consiglio di amministrazione.

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 21 giugno 2022. L’autorizzazione all’acquisto prevede un massimo di 2.000.000 azioni ordinarie, fermo restando che il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Societa? e dalle societa? da essa controllate non potra? in ogni caso eccedere il 10% del capitale sociale pro tempore della Societa?.

L’autorizzazione e? stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi, per le finalita? e secondo le modalita?, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Societa? www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2023 e sul meccanismo di stoccaggio Emarket Storage, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. All’apertura dell’odierna Assemblea, la societa? deteneva 600mila azioni proprie, pari al 2,9% del capitale sociale.