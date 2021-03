Unieuro, nuovo manager nel settore casalinghi e piccoli elettrodomestici: è Giuseppe Caponio

Nuovo volto in Unieuro, la società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Si tratta di Giuseppe Caponio, che ricoprirà il ruolo di "Category Manager Small Domestic Appliances & Household Products", a riporto del "Chief Commercial Officer" Gabriele Gennai che ha in precedenza ricoperto ad interim il ruolo.

In Unieuro dal primo marzo, Caponio ha assunto la responsabilità dell’intera categoria merceologica dei piccoli elettrodomestici e dei casalinghi, disponendo di tutte le leve di retail mix e del supporto di un team di Product Manager al fine di gestire al meglio l’esperienza d’acquisto del cliente su tutti i canali di vendita online e offline. "Siamo lieti di accogliere in Unieuro un giovane e talentuoso manager come Giuseppe. Il suo arrivo completa la squadra dei category manager e rafforza la qualità dell’azione commerciale di Unieuro, sempre più incentrata sulla soddisfazione a 360 gradi dei bisogni del cliente", sono le parole di Gennai.

Trentasei anni, Caponio è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari e ha conseguito un Master in Retail Management & Marketing presso Fondazione Cuoa Business School prima di avviare un percorso di carriera fortemente focalizzato sul Category management. Entrato nel 2010 in Auchan Retail Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare responsabile della business unit Salumeria e Surgelati, nel 2017 è poi passato in Mediamarket, sviluppando competenze specifiche nel segmento del grande e piccolo elettrodomestico, prima in qualità di Responsabile e poi, dal 2018, di Direttore Acquisti.